Один из обломков ракеты упал на улицу в Хмельницком: людей пришлось эвакуировать

В ночь на 23 июня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Противовоздушной обороне удалось сбить все 13 ракет, однако обломки упали вблизи жилых домов.

Зафиксировали остатки одной из ракет Х-101/Х-555 на одной из улиц областного центра. Они упали вблизи частного дома.

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Жителей эвакуировали

Как подчеркнули в Хмельницкой ОВА, жителей частных домов вокруг места падения обломков временно эвакуировали. Сделали это в целях безопасности граждан.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие взрывотехнические службы. Они производят работы по ликвидации остатков обломков.

Ситуация под контролем. Просьба ко всем жителям – не паниковать и с пониманием отнестись к этой ситуации!

– сообщили в Хмельницкой ОВА.

Пострадавших от обломков ракет нет

Ранее из сообщения Хмельницкой ОВА стало известно, что падение обломков ракет произошло не только в областном центре. Их также зафиксировали в области.

Так, обломки ракет упали в поле у одного из сел, а также на территории частных домов. В результате в одном из домов были выбиты окна, а также поднялись пожары. Однако их ликвидировали украинцы самостоятельно или силами ГСЧС.

Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет,

– сообщали в Хмельницком ОВА.