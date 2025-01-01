Одно из самых больших поражений Москвы, – Зеленский о прекращении транзита российского газа

Владимир Зеленский в первый день нового года высказался о российском газе. По его словам, прекращение транзита – большое поражение для Москвы.

Слова президента передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского. Как известно, 1 января Украина прекратила транспортировать российский газ по своей территории. Это произошло в семь утра по киевскому времени.

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Что сказал Зеленский о российском газе

Он подчеркнул, что европейский рынок был привлекательным для России и наиболее доступным географически. Но Москва потеряла его, потому что превратила энергоносители в оружие, а партнеров цинично шантажировала.

Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа – 0. Это одно из самых больших поражений Москвы,

– сказал Зеленский.

Однако абсолютное большинство стран Европы успешно адаптировалась к изменениям. Теперь надо поддержать Молдову в период энергетической трансформации.

Впрочем, есть еще одна задача.

"Мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", – намекнул Зеленский на Словакию и Венгрию.

Президент заявил, что очень надеется на увеличение поставок в Европу американского газа. Цены на газ будут ниже, если будут сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке.

"Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России", – завершил гарант.

Мрачные перспективы для России

28 декабря в Офисе Президента заявили, что Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. Андрей Ермак назвал это победой на энергетическом фронте и стратегическим шагом.

В США и Европе положительно реагируют на прекращение транзита российского газа.

Интересно, что акции "Газпрома" подешевели до минимума с 2009 года. Чтобы спасти одну из ключевых российских государственных компаний, россиянам повысили плату за коммуналку.

Путин в новогоднем поздравлении сказал, что все будет хорошо. Но никакие перспективы для страны не очертил.