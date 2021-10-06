Офис генпрокурора не будет покрывать безумие, – Венедиктова о нападении в "Укрэксимбанке"
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Генпрокурор подчеркнула, что это дело требует справедливого и эффективного расследования.
Венедиктова подчеркнула, что в Офисе генпрокурора "не могут и не будут" покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка.
Важно Журналисты "Схем" возобновили удалены кадры нападения на них в "Укрэксимбанка"
По словам генпрокурора, в этом вопросе нет мест для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.
Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиаорганизациям, это реальные намерения, а не просто формальность. Препятствование журналистам не вычистишь с флешек – ответственность неизбежна,
– заявила Венедиктова.
Она добавила, что сложение полномочий виновников в нападении не изменит сути проблемы. Поэтому, в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом. Ответственным сообщат о подозрении, добавила Венедиктова.
"Мы двигаемся быстро и, согласно закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране", – подытожила генпрокурор Украины.
Что известно о нападении на журналистов "Схем"
- 4 октября журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако после неудобного вопроса Мецгер начал вести себя агрессивно и приказал забрать технику и удалить материал с флешек.
- По словам медийщиков, охранники забрали у оператора две камеры и вытащили из них две карточки. Против журналиста и оператора применили силу и не выпускали из кабинета.
- В государственном "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задавали вопросы, которых не было в направленном во время запроса перечне. Таким образом у председателя правления Евгения Мецгера объяснили конфликт.
С помощью специалистов журналисты смогли восстановить кадры нападения во время интервью в "Укрэксимбанке".
Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео
Реакция на инцидент
- Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка" должно было сделать все, чтобы даже теоретически не было допущено никакого конфликта с журналистами.
- В Офисе Президента заявили, что на время расследования нападения на журналистов "Схем" нужно отстранить председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
Между тем полиция приобщила к материалам дела видео нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". А сам Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка".Обратите внимание! Если вину нарушителей докажут в суде, им грозит максимальное наказание в виде штрафа до 850 гривен, ареста до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.
Полный текст публикации Ирины Венедиктов:
Хочу безотлагательно отреагировать на инцидент, связанный с грубым применением силы в отношении журналистов в офисе государственного банка. В этом вопросе нет мест для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.
Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Меморандум, который мы подписали с медиаорганизациям, это реальные намерения, а не просто формальность.
Препятствование журналистам не вычистишь с флешек – ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложении полномочий. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении.
Мы двигаемся быстро и по закону, потому что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в этой стране.