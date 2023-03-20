Зовут Зеленского: к Офису Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП
Источник:Митрополит Антоний
20 марта в Офис Президента Украины прибыли высшие иерархи УПЦ МП. Они хотят донести до руководства "свою позицию".
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что члены Священного Синода УПЦ МП хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским. В Офисе Президента пока не прокомментировали это.
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В Офис Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП
Члены Священного Синода УПЦ пришли в Офис Президента, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским,
– написал митрополит Антоний.
Также ОП посетили митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь) и митрополит Лука Запорожский.
Члены УПЦ МП требуют, чтобы украинский лидер вышел к ним.Обратите внимание! Сегодня в УПЦ МП состоялось заседание Синода, на котором обсуждался вопрос выселения из Киево-Печерской Лавры.
В Офис Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП / фото митрополита Антония
Высокие иерархи УПЦ МП возле ОП: смотрите видео
"Члены Священного Синода написали обращение к Владимиру Зеленскому и хотят ему лично объяснить ситуацию, какой она есть на самом деле. Мы пришли, чтобы донести до президента позицию не только членов Священного Синода, но и миллионов верующих УПЦ. Мы считаем, что президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ", – заявил митрополит Климент.
Выселение монахов из Киево-Печерской Лавры: что известно
- До 29 марта 2023 московские попы должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры в Киеве.
- В то же время наместник монастыря Паша "Мерседес" обращался к президенту и говорил, что "никуда со своими прихожанами уходить не собирается".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что физическую силу к "священнослужителям" применять не будут.
- Кстати, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что факт выселения Киевом московских попов из Лавры, в частности, якобы оправдывает так называемую "специальную военную операцию".
- Российский патриарх Кирилл решил защитить своих "коллег" и призвал "спасти" Лавру.
- После этого Папа Римский попросил "вражеские стороны уважать религиозные объекты", а также похвалил людей, посвящающих свою жизнь молитве, "независимо от конфессии".