Россияне в окружении: Свитан проанализировал успехи ВСУ возле Волчанска
На Харьковщине российские оккупанты, вероятно, оказались заблокированы ВСУ. Информацию об этом распространили вражеские паблики. Штурмовое подразделение российской армии попало в "огневой котел" на агрегатном заводе в Волчанске. Часть вражеского батальона сдалась в плен украинским военнослужащим.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что "огневой котел" означает не полное контактное окружение, а оперативное с помощью "огневой завесы". По его информации, в ловушку попало до 400 оккупантов.
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"Туда заходил батальон до 500 россиян. Часть из них уже "200-е". Думаю, от 200 до 400 солдат уже в этом "котле" заблокированы, часть россиян сдалась в плен. С точки зрения военных действий, им выгодно сейчас прекратить сопротивление и сдаться в плен, попасть в обменный фонд, потом мы сможем обменять их на наших военных", – озвучил Свитан.
Боеприпасов на этом направлении достаточно
Военный эксперт отметил, что на Харьковском направлении оружия от стран-партнеров у украинских военнослужащих в достаточном количестве. Это и позволило ВСУ бить по врагу.
Россияне не могут ни подойти к агрегатам завода, ни выйти из него, потому что сразу попадают под удары украинской артиллерии, которой сейчас достаточно, благодаря американцам,
– сообщил Свитан.
По его словам, уже начали поступать и боеприпасы от Чехии. То есть, их на Харьковском направлении такое количество, которое позволяет держать в "огневой завесе" в оперативном "котле" соответствующую часть противника.
Коротко о ситуации на Харьковщине
- Россия сосредоточила ориентировочно до 40 тысяч солдат для наступления в Харьковской области, однако оно провалилось. Оккупанты постоянно попадают под плотные удары украинской артиллерии, ВСУ имеет необходимое количество боеприпасов. Скорее всего, выйти из окружения в Волчанске россиянам не удастся.
- Цель, которую ставила перед собой российская армия на Харьковском направлении, она не достигла. Прорвать оборону ВСУ России не удалось. Страна-агрессор приобщила в наступлении на Харьковщине бойцов без боевого опыта. Сейчас насущная задача оккупантов – обороняться.
- Враг пытается перегруппироваться. Пик его наступления в Харьковской области прошел. Сейчас цель россиян – закрепиться на тех участках, которые они пока что контролируют. Также важная задача, которую перед собой ставят оккупанты – нарастить свои силы. Враг может растянуть линию обороны ВСУ.