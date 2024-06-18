Россияне в окружении: Свитан проанализировал успехи ВСУ возле Волчанска

На Харьковщине российские оккупанты, вероятно, оказались заблокированы ВСУ. Информацию об этом распространили вражеские паблики. Штурмовое подразделение российской армии попало в "огневой котел" на агрегатном заводе в Волчанске. Часть вражеского батальона сдалась в плен украинским военнослужащим.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что "огневой котел" означает не полное контактное окружение, а оперативное с помощью "огневой завесы". По его информации, в ловушку попало до 400 оккупантов.

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"Туда заходил батальон до 500 россиян. Часть из них уже "200-е". Думаю, от 200 до 400 солдат уже в этом "котле" заблокированы, часть россиян сдалась в плен. С точки зрения военных действий, им выгодно сейчас прекратить сопротивление и сдаться в плен, попасть в обменный фонд, потом мы сможем обменять их на наших военных", – озвучил Свитан.

Боеприпасов на этом направлении достаточно

Военный эксперт отметил, что на Харьковском направлении оружия от стран-партнеров у украинских военнослужащих в достаточном количестве. Это и позволило ВСУ бить по врагу.

Россияне не могут ни подойти к агрегатам завода, ни выйти из него, потому что сразу попадают под удары украинской артиллерии, которой сейчас достаточно, благодаря американцам,

– сообщил Свитан.

По его словам, уже начали поступать и боеприпасы от Чехии. То есть, их на Харьковском направлении такое количество, которое позволяет держать в "огневой завесе" в оперативном "котле" соответствующую часть противника.

Коротко о ситуации на Харьковщине