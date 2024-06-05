Спикер Палаты представителей США будет говорить с Белым домом о снятии ограничений на удары по России

Спикер Палаты представителей США выступает против ограничений на использование американского оружия для ударов по России. Об этом он будет вести диалог с Белым домом.

Поражение военных целей на территории России Джонсон прокомментировал, отвечая на вопросы журналистов.

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Ограничения на удары по России

Спикер Палаты представителей американского Конгресса убежден, что Соединенные Штаты не должны заниматься "микроменеджментом военных усилий Украины", а вместо этого должны предоставить ей нужное оружие, чтобы защитить себя и дать отпор России.

Сам Джонсон планирует поднимать этот вопрос в разговоре с Администрацией Байдена.

Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом,

– сказал он.

Майк Джонсон подчеркнул, что выступает против позиции президента Байдена, который стремится оставить некоторые ограничения на применение американского оружия.

Запад постепенно разрешает применять свое оружие для целей в России