Охота продолжается: ВСУ уничтожили всю технику, которую враг перебросил в район Белогоровки

В Луганской области ВСУ изрядно попортили планы оккупантам. Вражескую технику, которую перебросили в этот район, уничтожили на понтонных переправах. Те россияне, которых не ликвидировали, бежали вплавь.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона, информирует 24 канал. Он отметил, что особенно сложная ситуация была именно возле Белогоровки

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Возле Белогоровки враг пытался создать переправу и перебрасывать технику

Возле Белогоровки враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать через нее военную технику, рассказал глава ОВА.

Частично враг имел успех, однако на этом этапе все понтонные переправы уничтожены, вся техника так же уничтожена. Остатки личного состава частично уничтожены,

– сообщил Гайдай.

Остальные российские военные бежали и вплавь переправлялись на другую сторону.

Тяжелые бои у Золотого-3 и Золотого-4

Так же идут особенно тяжелые бои у Золотого-3 и Золотого-4, Катериновки. Украинским защитникам там очень непросто, однако они держат линию обороны. Воеводовка и Рубежанское направление контролируются ВСУ.

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Ранее школу в Белогоровке полностью разбомбили

Отметим, что 7 мая враги сбросили бомбу на школу в Белогоровке. Там в укрытиях как раз прятались местные жители. От мощного удара здание сложилось и превратилось в груду развалин. Предварительно, жертвами атаки могли стать около 60 человек.

Какова ситуация в Луганской области: последние новости

В ночь на 10 мая вражеские войска обстреляли полицейских в Шипилово и Северодонецке. В Лисичанске и Северодонецке были обстреляны жилые кварталы, есть разрушения.

8 мая захватчики уже вторично атаковали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Спасатели не могли тушить пожар из-за постоянных обстрелов.

Только за предыдущие сутки наши воины отбили 15 атак в Луганской и Донецкой областях. Они уничтожили более 200 оккупантов.

В Госдепе США не исключают, что Россия планирует аннексировать Луганскую и Донецкую области. Это в Вашингтоне назвали классическим "российским сценарием".

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