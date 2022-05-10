Охота продолжается: ВСУ уничтожили всю технику, которую враг перебросил в район Белогоровки
В Луганской области ВСУ изрядно попортили планы оккупантам. Вражескую технику, которую перебросили в этот район, уничтожили на понтонных переправах. Те россияне, которых не ликвидировали, бежали вплавь.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона, информирует 24 канал. Он отметил, что особенно сложная ситуация была именно возле Белогоровки
Ранее Разбомбленную школу в Белогоровке показали на спутниковых фото
Возле Белогоровки враг пытался создать переправу и перебрасывать технику
Возле Белогоровки враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать через нее военную технику, рассказал глава ОВА.
Частично враг имел успех, однако на этом этапе все понтонные переправы уничтожены, вся техника так же уничтожена. Остатки личного состава частично уничтожены,
– сообщил Гайдай.
Остальные российские военные бежали и вплавь переправлялись на другую сторону.
Тяжелые бои у Золотого-3 и Золотого-4
Так же идут особенно тяжелые бои у Золотого-3 и Золотого-4, Катериновки. Украинским защитникам там очень непросто, однако они держат линию обороны. Воеводовка и Рубежанское направление контролируются ВСУ.
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Ранее школу в Белогоровке полностью разбомбили
Отметим, что 7 мая враги сбросили бомбу на школу в Белогоровке. Там в укрытиях как раз прятались местные жители. От мощного удара здание сложилось и превратилось в груду развалин. Предварительно, жертвами атаки могли стать около 60 человек.Важно! Нападением на школу в Белогоровке были шокированы и в Евросоюзе. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пообещал посодействовать привлечению виновных в этих ужасных преступлениях к ответственности.
Какова ситуация в Луганской области: последние новости
- В ночь на 10 мая вражеские войска обстреляли полицейских в Шипилово и Северодонецке. В Лисичанске и Северодонецке были обстреляны жилые кварталы, есть разрушения.
- 8 мая захватчики уже вторично атаковали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Спасатели не могли тушить пожар из-за постоянных обстрелов.
- Только за предыдущие сутки наши воины отбили 15 атак в Луганской и Донецкой областях. Они уничтожили более 200 оккупантов.
- В Госдепе США не исключают, что Россия планирует аннексировать Луганскую и Донецкую области. Это в Вашингтоне назвали классическим "российским сценарием".
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