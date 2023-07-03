Война не закончится, пока Крым будет под оккупацией – Зеленский

Конечной целью Украины является деоккупация Крыма. Только тогда это будет означать, что война кончилась.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Мир он не сочтет победой.

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Война будет продолжаться до возвращения Крыма

По словам Зеленского, его конечной целью является освобождение аннексированного в 2014 году Крыма.

Мы не можем вообразить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась,

– подчеркнул глава государства.

По его мнению, сценарий, по которому может последовать мир без Крыма, "не будет победой".

Кроме этого, президент прокомментировал мятеж вагнеровцев в России.

"Мы видим реакцию Путина. Она слаба. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся и вертикаль власти , которую у него было раньше, просто разрушается", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что отчеты украинской разведки свидетельствуют о том, что Кремль измеряет поддержку главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина – половина России поддерживает его мятеж.

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Ситуация в Крыму: коротко