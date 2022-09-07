Вооруженная группа ворвалась в отделение "Приватбанка": россияне вытесняют гривну из Мелитополя

россияне пытаются ввести в обращение рубли, вытесняя гривну на оккупированных территориях Приазовья. Более того, оккупанты прибегают к силовым акциям, захватив центральное отделение "Приватбанка" в Мелитополе.

"Борьба против гривны" негативно влияет на жизнь местных жителей, усложняя доступ к финансам на карточках. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

Обратите внимание В оккупированном Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами

Корреспондент отметил, что в Мелитополе россияне решили ввести рубль и окончательно вытеснить оттуда гривну.

Поскольку в сетях магазинов кое-где появились ценники только в рублях, ценников в гривнах нет – принимают только рубли. К тому же вчера произошел силовой захват центрального отделения "Приватбанка" в Мелитополе,

– рассказал журналист.

По его словам, в отделение ворвалась большая группа вооруженных лиц.

"У тех клиентов, которые были там – они записывали телефоны и личные данные, после чего отпустили, а сотрудников закрыли внутри и стали проводить обыск. Чем это завершится – неизвестно, но гривну вытесняют из обращения на оккупированных территориях", – добавил собеседник.

Он указал, что, несмотря ни на что, украинские банки работали на захваченных территориях, в частности в Бердянске и Мелитополе – государственный "Приватбанк" и частный "А-Банк".

"Но банки в последние дни стали сообщать, что они вынуждены закрыть свои отделения из-за опасности для сотрудников и невозможности работать в гривнах и т.д. Эти банки были последней возможностью для пенсионеров снять свои пенсии в гривнах и для всех граждан воспользоваться карточками украинских банков", – резюмировал журналист.

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