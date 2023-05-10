Оккупантам горячо: недалеко от Мелитополя прозвучала серия мощных взрывов

После обеда 10 мая в Запорожскую область наведался "хлопок". В частности, взрывы слышали сразу в нескольких населенных пунктах региона.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, для окупантов преждевременно наступила жаркая пора.

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Куда пришел "хлопок"

Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. По словам Федорова, следует дождаться подробностей от Генштаба ВСУ.

Следует напомнить, что захватчики проводят "эвакуацию" из временно оккупированной Запорожской области местного населения и военных. Автобусы отвозят гражданских в Бердянск, а военных – в Мариуполь.

Кроме того, вражеские миграционные службы уже уехали из временно захваченного Мелитополя и даже приостановили принудительную выдачу паспортов.

"Хлопок" на Запорожье: последние новости