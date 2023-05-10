Оккупантам горячо: недалеко от Мелитополя прозвучала серия мощных взрывов

10 мая 2023, 15:04
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Иван Федоров

После обеда 10 мая в Запорожскую область наведался "хлопок". В частности, взрывы слышали сразу в нескольких населенных пунктах региона.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, для окупантов преждевременно наступила жаркая пора.

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Куда пришел "хлопок"

Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. По словам Федорова, следует дождаться подробностей от Генштаба ВСУ.

Следует напомнить, что захватчики проводят "эвакуацию" из временно оккупированной Запорожской области местного населения и военных. Автобусы отвозят гражданских в Бердянск, а военных – в Мариуполь.

Кроме того, вражеские миграционные службы уже уехали из временно захваченного Мелитополя и даже приостановили принудительную выдачу паспортов.

"Хлопок" на Запорожье: последние новости

  • Утром 2 мая "хлопок" посетил начальника так называемого "управления внутренних дел" временно оккупированной части Запорожской области. Источники 24 Канала сообщили, что предатель пострадал. Он либо уже госпитализирован, либо сейчас находится в пути в больницу. Детали о его травмах пока не раскрывают.
  • Также накануне что-то взрывалось возле Мелитополя. Захватчиков "поджарили" в поселке Михайловка. "Хлопок" поработал так хорошо, что в воздух взлетело целое здание, где обычно оккупанты собирались каждый день на свои совещания. Так называемый "штаб" охраняли около 10 оккупантов. Кроме того, "хлопок" посетил кафе, где сидели оккупанты и коллаборанты.
  • Стоит отметить, что вечером 30 апреля жители временно оккупированного Мелитополя и Бердянска тоже слышали мощные взрывы. Местные паблики подтвердили, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались российские захватчики.
  • Оккупанты информировали о двух мощных взрывах в Бердянске. В частности, оккупанты подтвердили попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.

Автор: Анна Романюк