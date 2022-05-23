Оккупанты беспощадно обстреливают Северодонецк и другие города Луганщины: ранены и жертвы

Вооруженные силы России не оставляют надежд захватить Северодонецк и другие города Луганщины, которые находятся под контролем Украины. С этой целью войска агрессора обстрелами сравнивают с землей населенные пункты в Луганской области.

ВСУ отбили 11 атак российских военных и сбили Су-25

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Северодонецке повреждены 5 многоэтажек и торговые площади рынка.

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По информации главы Луганской ОВА, ранения получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу.

Сергей Гайдай сообщил, что во время наступления на Северодонецк россияне вели боевые действия в районах Пурдовки и Александровки и штурмовали Тошковку.

Как сообщил глава Луганской ОВА, в течение 22 мая было отбито 11 вражеских атак, в результате чего уничтожено:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, по информации Гайдая, подразделения противовоздушной обороны сбили российский беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Россияне обстреляли Лисичанск

Сергей Гайдай сообщил, что 22 мая под плотным огнем российских военных находился Лисичанск и другие населенные пункты Луганской области.

По его словам, за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. В Лисичанске было зафиксировано разрушение в 13 домах. В результате попадания российского снаряда в один из домов погибла женщина.

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Также Гайдая проинформировал, что мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, где разрушены 28 домов.

Еще 13 домов потерпели разрушения в Золотом, 4 – в Почечном, по 3 – в Николаевке и Екатериновке, 2 – в Горном.

Последствия вражеских обстрелов Луганской области / Фото из социальных сетей Сергея Гайдая

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