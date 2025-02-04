Меняют свои сухпайки: голодные российские солдаты бродят по селам и ищут нормальные продукты

Сотрудники ГУР перехватили разговор, в котором жительница Брянской области России говорит о голодных российских солдатах. По ее словам, они не могут есть продукты, которые им выдали в армии и ищут нормальную еду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Голодные оккупанты в поисках пищи

Голодные российские солдаты блуждают по селам, чтобы найти у местных разнообразные продукты, ведь они не могут есть паршивые сухпайки. Они готовы обменивать свою еду на любые другие продукты.

Пришли и говорят – может мы сухпайки свои на обмен? Уже горчат изо рта. Только посмотришь на них, то уже и есть не хочется. А я говорю - а что вам надо? Картошка? Ну, все им надо,

– поделилась женщина.

Оккупанты не отказывались ни от овощей, ни от консервации. Жительница села отправила российских военных к другой женщине, у которой они могут взять все продукты.

Женщина рассказывает о солдатах, которые ищут еду у местных жителей: смотрите видео

Проблемы российских военных