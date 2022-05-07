Оккупанты на Харьковщине взорвали три моста из-за контрнаступления ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные 73-й день титанически противостоят российской агрессии. Так, в Харьковской области оккупантам даже пришлось взорвать три моста. Сделали они это для того, чтобы усложнить контрнаступление ВСУ.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские оккупанты взорвали сразу три автомобильных моста. Захватчики сделали это для того, чтобы замедлить контрнаступление наших военных.
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Мосты взорвали в нескольких населенных пунктах
Известно, что переправы оккупанты взорвали в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки. С помощью такого бесхитростного маневра российские захватчики решили выиграть себе немного времени. В противном случае их неизбежно ожидал бы разгром от наших ВСУ.
В целом ситуация на Слобожанском направлении не является спокойной. Российские военные продолжают гатить по районам Харькова из артиллерии.
Что касается Изюмского направления, то там захватчики проводят воздушную разведку. Они используют БПЛА для того, чтобы разведывать, где сейчас расположены позиции украинских военных.
Последние новости из Харькова и области: коротко
- Начнем с того, что россияне стремятся присоединить Харьковскую область к Белгородской области. Для этого они даже начали собирать подписи за соответствующий "референдум".
- Мэр Харькова Игорь Терехов понимает, что могут произойти провокации на 9 мая. Жителей города он попросил не посещать в этот день Мемориал. Мол, русские захватчики могут его обстрелять.
- Хорошие новости из фронта. Сотрудники СБУ провели успешную спецоперацию. Во время нее удалось не только обнаружить, но и взять в плен 11 снайперов из России. Они обстреливали позиции наших военных.
- Позже стало известно о том, что ВСУ продолжают выбивать российских захватчиков из наших территорий. Так, контроль удалось установить еще над шестью селами в Харьковской области. Речь идет об Александровке, Федоровке, Украинке, Шестаково, Победе, а также части села Черкасские Тишки.
- Очень радует тот факт, что успешное наступление ВСУ сильно деморализует оккупантов. Так, в одном из перехваченных разговоров, оккупант жаловался матери о ситуации на фронте. Мол, по ним украинские военные бьют, а также не разрешают отходить. На самом же деле, в оккупантов было достаточно времени, чтобы покинуть Украину. Если они до сих пор этого не сделали, то есть очень высокие шансы уехать домой только в пакетах.
- Оккупанты также провалили атаку Новой Дмитровки, что на Харьковщине. Также не удалось добиться желаемых результатов в Рубежном и Воеводке Луганской области.
- В то же время, не стоит забывать, что мы противостоим настоящим зверям. Так, российские захватчики в Харьковской области буквально в упор обстреляли колонну автомобилей. В результате вражеской атаки четыре человека сгорели заживо.
- Также известно, что оккупанты обстреляли музей Сковороды под Харьковом. Здание XVIII века, в котором недавно провели реставрацию, русские захватчики буквально разрушили.
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