Оккупанты на Харьковщине взорвали три моста из-за контрнаступления ВСУ

Украинские военные 73-й день титанически противостоят российской агрессии. Так, в Харьковской области оккупантам даже пришлось взорвать три моста. Сделали они это для того, чтобы усложнить контрнаступление ВСУ.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские оккупанты взорвали сразу три автомобильных моста. Захватчики сделали это для того, чтобы замедлить контрнаступление наших военных.

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Мосты взорвали в нескольких населенных пунктах

Известно, что переправы оккупанты взорвали в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки. С помощью такого бесхитростного маневра российские захватчики решили выиграть себе немного времени. В противном случае их неизбежно ожидал бы разгром от наших ВСУ.

В целом ситуация на Слобожанском направлении не является спокойной. Российские военные продолжают гатить по районам Харькова из артиллерии.

Что касается Изюмского направления, то там захватчики проводят воздушную разведку. Они используют БПЛА для того, чтобы разведывать, где сейчас расположены позиции украинских военных.

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