Убегают в обе стороны: оккупанты просятся обратно в украинский плен после издевательств в России
Российские военные начали массово бежать с фронта. Одни – назад в Россию, а другие просятся обратно в украинский плен.
Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что россияне после украинского плена жалуются из-за неблагоприятных условий для жизни на территории России. Некоторые оккупанты совершают преступления, но для них российские власти уже подготовили сюрприз.
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Оккупанты жалуются на положение в России
Россияне бегут в обе стороны – назад в Россию или в плен. А помогает им в этом украинская программа "Хочу жить".
Недавно россияне обменяли бывших заключенных, находившихся в украинском плену. Несколько десятков оккупантов перевезли в воинскую часть под Москвой. Впоследствии они сообщили о тяжелом положении.
Там, в Украине, было все хорошо в плену, а когда вернулись в Россию – стало хуже, чем в тюрьме,
– глава БФ "Русь сидящая".
Такие сравнения условий жизни в украинском плену и в России очень полезны. Даже если прозрение дойдет хотя бы до кого-то одного.
Дезертиров будут наказывать
Когда оккупанты с оружием сбегают с фронта, то совершают преступления на территории России. Кремлевские власти начали иначе на это реагировать и приняли решение о начале борьбы с дезертирством.
До этого таких людей полностью покрывал закон о дискредитации российской армии. В частности, людей, которые воевали.
Романова рассказала, почему россияне бегут с войны: смотрите видео
К примеру, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осудил случай в Байкальском крае. Там несколько ребят серьезно избили вернувшегося с войны инвалида.
Очень быстро распространилась кричащая информация: "Нет войне, Слава Украине". Однако это опровергли. На самом деле избитый инвалид – сидел в тюрьме за убийство и за угрозу убить именно этих трех парней. Мужчина уехал на войну, вернулся и снова начал жизнь с ложного пути.
На основе этой истории, вероятно, примут ответные меры и начнут ловить дезертиров. До сих пор всем было безразлично, но теперь за это могут взяться серьезно, ведь нужно отправлять новых мобилизованных на войну.
Ситуация в России: коротко
- В России через полтора года полномасштабной войны против Украины вдруг заговорили о новых целях вторжения. Очередную порцию сказок на так называемой Московской конференции по безопасности озвучил глава российского минобороны Сергей Шойгу. Вдруг целями агрессии против Украины стали не так называемая "демилитаризация" и "денацификация".
- Под Бахмутом защитники из 3-й ОШБр взяли в плен двух россиян, много интересного рассказали о себе и о том, как к ним относятся в стране-агрессоре. Один оккупант пожаловался, что на фронте только месяц, когда получил ранение, его бросили в блиндаже.
- В целом, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уже уничтожили 257010 российских оккупантов. Также страна-агрессор потеряла 4340 танков, 8424 боевых бронированных машин, 5212 артиллерийских систем, 714 РСЗО, 486 средств ПВО и т.д.