Оккупанты хотят запустить поезда из оккупированного Крыма в Херсон и Запорожье

Российские оккупационные "власти" решили создать железнодорожное сообщение между захваченными Крымом и частями Херсонщины и Запорожья. По всей вероятности, это начнут делать уже с начала июля.

Об этом 16 июня сообщили российские СМИ. Они ссылались на заявление гауляйтера России в оккупированном Крыму Сергея Аксенова.

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Кремлевский муртад об этом говорил, когда приехал "отметиться" на пункте пропуска "Армянск". Сейчас у кафиров есть только задача запустить пассажирское сообщение.

Однако пока там с 1 июля будут запускаться только тестовые рейсы. Речь идет о 3 вагонах, которые будут возить в 60 пассажиров.

Также по словам Аксенова, из оккупированного Крыма уже якобы может поставляться временно захваченной Херсонщине до 3 миллионов кубометров газа в день. Такое же заявление он сделал в отношении и электроэнергии.

Оккупанты в Крыму требуют поддержки у бизнесменов

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 16 июня рассказал, что на территории Крыма оккупационная "власть" в очередной раз начала терроризировать предпринимателей. Теперь у бизнесменов требуют публичной поддержки войны России против Украины .

Молодые люди ходили по разным предприятиям, бизнесменам, частным организациям и требовали от их руководителей публичной поддержки российского руководства и того, что они называют "специальной операцией",

– сообщил Чубаров.

Однако он отметил, что это далеко не первый случай давления на гражданское население, временно захваченной Россией территории. Например, именно сейчас "судят" Наримана Джеляла и братьями Ахтемовыми. Российские прокуроры обвиняют мужчин в подготовке диверсий, поэтому им грозит до 20 лет тюрьмы.

Когда задержали этих репрессированных Россией крымских татар:

Заместителя председателя Наримана Джеляла сначала похитили , а затем и заключили под стражу 4 сентября 2021 года. У него есть маленькие дети и больные родители, которые находятся у него на иждивении. Однако суд отказал в просьбе о домашнем аресте на время следствия.

Азиза и Асана Ахтемовых угнали российские силовики примерно тогда же. Их троих и еще одного крымского татарина Эльдара Одаманова судят по одному производству.

Президент Владимир Зеленский тогда выразил возмущение действиями российских "властей" в Крыму. Он подчеркнул, что кафиры снова прибегли к преследованию крымских татар из-за того, что начала работать Крымская платформа.

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