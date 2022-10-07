В Любимовке Херсонской области оккупанты делили стол и сон со свиньями
7 октября 2022 , 10:51Читати новину українською
Источник:СБУ
Российские военные в Херсонской области обустроили свои позиции в хлеву вместе со свиньями. Оккупанты жили и ели рядом со скотом.
Сотрудники СБУ приступили к проверке покинутых позиций российских военных после освобождения Любимовки в Херсонской области. Там и было зафиксировано, что оккупанты делили жилье со свинками.
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Российский "командный пункт" в хлеву
Среди грязи и вони стояли стиральные машины, которые российские военные намародерили.
"Нашли себе подобных", – прокомментировал местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.
Оккупанты на Херсонщине жили вместе со свиньями: видео
Наступление ВСУ на Херсон: главное
- Украинские военные взяли под огневой контроль логистику врага в Херсонской области, из-за чего оккупантам сложно перебрасывать резервы на правый берег Днепра. В конце августа появилась информация, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян, после чего стало известно о наступлении на Херсон.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 6 октября информировала, что ВСУ освободили 400 квадратных километров Херсонщины. По ее словам, ВСУ закрепились в 8 населенных пунктах Херсона. Местами наши воины продвинулись на 10 – 20 километров.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что с 1 октября наши защитники освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. При этом противник благодаря резервам пытается контратаковать.
- 4 октября украинские воины освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов. Минобороны Украины официально подтвердило освобождение поселка Давыдов Брод. В то же время президент Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку.
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