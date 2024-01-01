Оккупанты обстреляли Сумщину "Шахедами": есть попадание в дом, под завалами – люди

В первый день Нового года оккупанты нанесли террористический удар по Сумской области. Вражеский "Шахед" попал в двухэтажное здание.

В Сумской ОВА сообщили, что 1 января БПЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине.

Смотрите также Боевая работа длилась 11 часов, враг запустил 122 "Шахеда": все об атаке на Новый год

Под завалами оказались люди

В результате попадания в жилой дом в Эсманской общине есть разрушение. На фото можно увидеть, что верхняя часть здания разрушено – по меньшей мере, нескольких квартир на втором этаже уже нет. А внизу начался пожар.

Также во всем здании выбиты окна.



Последствия попадания в дом в Сумской области / фото ОВА

Хуже всего, что под завалами оказались люди.

В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумской области,

– отметили в ОВА.

Сейчас на месте прилета работают все необходимые службы, идет поисково-спасательная операция.

Чрезвычайники спасли нескольких человек

В ОВА сообщили, что по состоянию на 16:62 из-под завалов спасли три человека. Им сразу же стали оказывать медицинскую помощь.

Над Сумской областью сбили 2 БпЛА

Известно, что во время атаки в небе над Сумской областью силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских "Шахеда". В военной администрации показали, что от них осталось.



Обломки "Шахеда" в Сумской области / фото ОВА

Ночью враг массированно атаковал Украину дронами.

В новогоднюю ночь 2024 года враг выпустил рекордное количество "Шахедов". Атака осуществлялась волнами четырех направлений. В целом враг запустил по территории Украины 122 "Шахеда". 96 Россия применила до полуночи, а еще 26 – после. В общей сложности силы ПВО уничтожили 87 ударных дронов.

Также враг ударил 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Больше всего от атаки пострадала Одесская область. Там пылали мирные жилые дома. К сожалению, погиб 15-летний подросток. Также есть раненые.

В Днепре БПЛА попал по одному из предприятий. Также в Пятихатской общине Каменского района 1500 семей оставались без света из-за зацепившегося за линию электропередач беспилотника.

Во Львове два попадания обломками в здания, которые являются объектами национальной памяти. В частности, полностью уничтожен музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.