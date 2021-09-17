Оккупанты открыли на Донбассе почти 400 пунктов для голосования на выборах в Госдуму
Источник:24 канал
На территории оккупированного Донбасса открыли почти 400 информационных центров, которые позволяют в режим онлайн проголосовать на выборах в Госдуму. Большинство из них действует в отдельных районах Донецкой области.
О том, что на оккупированной части Донбасса работают пункты для голосования на российских выборах, сообщают СМИ так называемых "республик".
Читайте также Украина требует расширить санкции против России из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях
На оккупированном Донбассе люди могут голосовать на выборах в Госдуму
В отдельных районах Луганской области открыли 144 таких центрах для голосования, на территории неподконтрольных земель Донецкой области – 255. В большинстве информационных центров есть волонтеры, которые консультируют, как проголосовать.
Кроме этого, жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут отдать свой голос даже из дома, если имеют стабильный интернет.
Чтобы воспользоваться системой российского электронного голосования, нужно иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг России.Обратите внимание! Жителей оккупированных территорий также возят автобусами на территорию России, чтобы там они смогли проголосовать.
Выборы в Госдуму России: коротко
- Голосование за депутатов в Госдуму России будут проходить 17–19 сентября 2021 года.
- Ранее Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах.
- Сами россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут принимать в выборах участия.
- В то же время Украина выступила с требованием расширить санкции против России из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях.