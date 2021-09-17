Оккупанты открыли на Донбассе почти 400 пунктов для голосования на выборах в Госдуму

На территории оккупированного Донбасса открыли почти 400 информационных центров, которые позволяют в режим онлайн проголосовать на выборах в Госдуму. Большинство из них действует в отдельных районах Донецкой области.

О том, что на оккупированной части Донбасса работают пункты для голосования на российских выборах, сообщают СМИ так называемых "республик".

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На оккупированном Донбассе люди могут голосовать на выборах в Госдуму

В отдельных районах Луганской области открыли 144 таких центрах для голосования, на территории неподконтрольных земель Донецкой области – 255. В большинстве информационных центров есть волонтеры, которые консультируют, как проголосовать.

Кроме этого, жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут отдать свой голос даже из дома, если имеют стабильный интернет.

Чтобы воспользоваться системой российского электронного голосования, нужно иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг России.

Выборы в Госдуму России: коротко

Голосование за депутатов в Госдуму России будут проходить 17–19 сентября 2021 года.

Ранее Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах.

Сами россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут принимать в выборах участия.

В то же время Украина выступила с требованием расширить санкции против России из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях.