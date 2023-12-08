Оккупанты объявили эвакуацию в Новой Каховке: куда будут вывозить людей

Из-за активизации боевых действий на левом берегу Херсонщины Россия собирается начать эвакуацию местных жителей. Предварительно она будет проведена 13 декабря, но только для тех, кто зарегистрируется на выезд.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч. По ее словам, жители прифронтовой территории, подконтрольной захватчикам, встали перед нелегким выбором.

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Чего именно хотят оккупанты

Из-за приближающихся президентских выборов в России работники оккупационных администраций начинают паниковать. Соответственно, до марта 2024 года они должны делать что-то для положительного имиджа российского диктатора.

Это уже не первый раз (оккупанты предлагают эвакуацию – 24 Канал). Эту практику они применяли и перед деоккупацией Херсона,

– напомнила журналистка.

Сейчас в пределах 15 километров от левого берега Днепра ведутся тяжелые бои. Поэтому на части оккупированной Херсонской области отсутствует отопление, а также есть проблемы с другими коммунальными услугами.

"Оккупанты действительно предложили выехать (из мест ведения боевых действий – 24 Канал), не говоря, куда именно. Есть информация, что это может быть территория оккупированного Крыма, или даже Россия. Мы не знаем, насколько много людей согласилось и принудительно ли это, или добровольно", – рассказала Вирлыч.

Евгения Вирлыч об эвакуации с оккупированной Херсонщины: смотрите видео

Возможно ли сейчас выехать с оккупированной Херсонщины

По сообщению херсонцев, в прошлом уже были случаи, когда согласившихся на эвакуацию людей отправляли вглубь России. В частности, Сергей Хлань отметил, что в результате этого украинцы оказывались в "наиболее депрессивных районах" страны-агрессора.

"Люди очень побаиваются этих эвакуаций, потому что ни в одной из подобных эвакуаций оккупанты не говорили правды перед ее проведением. Они не говорят, куда, насколько и не предоставляют никаких документов. Поэтому ехать или нет – это личное дело каждого человека", – убеждена Вирлыч.

Из-за высокого риска жители левобережья Херсонщины пытаются также выезжать на более безопасные территории, в том числе и вглубь области, где у них могут быть родственники или знакомые. Есть и случаи, когда люди выезжали на подконтрольную Украине территорию, но для этого нужно преодолеть очень долгий путь через Россию и около 4 – 5 стран, который также достаточно опасен.

Где еще проводили эвакуацию в последнее время