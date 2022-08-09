Оккупанты пытаются переподключить Запорожскую АЭС в Крым

российские оккупанты отключают Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы. Далее они хотят подключить атомную станцию к своим сетям в оккупированном Крыму.

Персонал "росатому" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым . Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин.

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Предпосылкой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Заметим, что ранее Котин говорил, что ЗАЭС связана с Украиной только одной линией.

Для того чтобы переключить ЗАЭС на Крым, нужно погасить весь юг Украины – оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. После этого области снова планируют заживить от подстанции в Джанкое, постепенно дойти до Каховской, а затем – до ЗАЭС,

– рассказал президент "Энергоатома".

После этого станцию невозможно будет вернуть в украинскую энергосистему.

Котин подчеркнул, что сейчас ситуация на ЗАЭС близка той, которая была на японской Фукусиме-1 перед аварией в 2011 году.

Последние новости о ситуации на ЗАЭС

российские кафиры заявили, что заминировали территорию Запорожской АЭС . Они угрожают взорвать ядерный объект, если он не будет их.

Если враг таки решится на такое ужасное преступление, то последствия будут в 10 раз хуже Чернобыльской катастрофы. Площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров.

Кроме того, путинские солдаты обстреливают территорию ЗАЭС . Недавно они чуть не попали в хранилище отработанного ядерного топлива.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН, МАГАТЭ и весь мир отреагировать на ядерный терроризм России и отправить специальную миссию на атомную станцию.

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