Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных территориях Юга

11 мая 2022 , 07:22
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают производить обстрелы украинских позиций и пытаются закрепиться.

Согласно информации, на Юге Украины российские подразделения пытаются улучшить свое тактическое положение.

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В Николаевском направлении оккупанты продолжают обстрел позиций украинских защитников и защитниц.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы,
– отметили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Криворожском направлении (враг – 24 канал) производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии", – добавили в Генштабе.

Чтобы закрепиться на захваченной территории, российские войска проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

Последние успехи Вооруженных Сил Украины

  • Несколько дней назад украинские защитники в Запорожской области снова встретили одно из подразделений морской пехоты России, которое было первоначально в Киевской области. Наши ВСУ в очередной раз разгромили российских военных и заставили их отступить.
  • За сутки, 10 мая, российские оккупанты совершили 4 подлых атаки на наши позиции. Оперативно-тактическая группировка "Восток" уверенно отчитывается, какие потери они понесли из-за этой ошибки.
  • Попытка захватчиков пойти в наступление на Харьковщине потерпела неудачу. Наши мужественные воины дали врагу такой отпор, что тот начал отступать на свою территорию.
  • Бойцы ВСУ недавно сожгли последнюю версию основного боевого танка оккупантов Т-90М. Кроме того, украинские защитники успешно уничтожают личный состав оккупационных войск.
  • Только за 8 мая они уничтожили 51 вражеского военного, вертолет, несколько беспилотников и многое другое. Кроме того, наши бойцы успешно разбивали оккупантов и 7 мая. Защитники ликвидировали 56 российских солдат и испепелили несколько БТРов.
  • Украинские защитники смогли снять беспилотником невероятную неудачу российских танкистов. Они наехали на мину и все же остались целыми, поэтому продолжили движение и напоролись уже на другую.
  • Оперативное командование "Юг" сообщает, что за сутки наших героям удалось поразить более 120 враждебных целей.

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Автор: Марія Лелека