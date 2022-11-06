Россияне пытаются снова захватить Белогоровку: чем ВСУ напугали оккупантов

Российские военные пытаются снова оккупировать Белогоровку в Луганской области. Оккупанты хотят снова захватить поселок, ведь опасаются контрнаступления ВСУ.

О том, что россияне не оставляют попыток захватить Белогоровку, в эфире канала "Киев" сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, россияне понимают, что если их отбросят от Белогоровки, то следующим ВСУ освободят Лисичанск.

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ВСУ могут уволить Лисичанск

Сергей Гайдай объяснил, что Белогоровка – плацдарм и является принципиальным населенным пунктом для оккупационных войск России. Как сказал Гайдай, если ВСУ начнут стремительно продвигаться в Луганской области, то оккупанты убегут из Северодонецка.

Показываем Белогоровку на карте

Он отметил, что Северодонецк настолько разбит, что не может использоваться как крепость.

Кроме того, по словам Гайдая, на Луганском направлении со стороны России воюют мобилизованные, а также зеки из ЧВК "Вагнера". Он напомнил, что в районе Макеевки в Луганской области россияне потеряли почти батальон.

Сообщается, что россияне не забирают своих погибших, которых ВСУ уничтожили около села Макеевка в Сватовском районе. Гайдай объяснил это тем, что за погибших оккупантов в России обещали платить денежные компенсации, а так, "нет тела – нет "Лады".

Какая ситуация на Луганском направлении

. 19 сентября стало известно, что Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской области. Наши защитники уже провели зачистку от оккуантов.

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