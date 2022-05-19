Оккупанты теперь работают в Украине меньшими группами со значительно "меньшими" задачами, – Пентагон

Сегодня Министерство обороны США заявило, что российские военные перешли к атакам меньшими подразделениями. А все потому, что сопротивление украинцев достаточно мощное, а у оккупантов проблемы с организацией.

Уменьшение масштабов действий оккупационной армии в Украине свидетельствует, что их амбиции стали скромными даже в тактическом масштабе. Об этом сообщает Washington Post, опираясь на слова представителя Пентагона.

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По словам представителя американской обороны, для маневрирования на поле боя российские командиры обычно использовали тактические батальоны, насчитывающие несколько сотен солдат. Однако в результате продолжительных боев на Востоке Украины, в частности, на Луганском и Донецком направлениях, а также из-за проблем с организацией у россиян, они вынуждены работать меньшими группами со значительно "меньшими" задачами. То есть вместо соединений по нескольку сотен солдат, наступательные действия проводятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

В частности, изменились и целые врага. Например, раньше захватчики стремились захватить города или большие куски территорий, а сейчас им едва хватает сил на оккупацию сел и перекрестков дорог.

Представитель Пентагона подтвердил, что, несмотря на все, другие тактики россиян не изменились. Речь идет об артиллерийских бомбардировках со следующими штурмами сухопутных войск. Отмечается, что они были менее эффективны, поскольку войска не всегда маневрировали вместе с поддержкой танков и других подразделений.

Российские войска достигли "ощутимых успехов" между южными городами Херсоном и Николаевом по направлению к Черному морю и к западу от Донецка, сказал чиновник, что, похоже, является попыткой соединиться с застопорившимися в регионе войсками.

– отметили в Минобороны США.

Накануне британская разведка сообщала, что сейчас наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Нехватка мостового оборудования и потеря трети сухопутных боевых сил, привлеченных в Украине с февраля, существенно тормозят прорывы захватчиков. Так, в нынешних условиях, вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней.

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