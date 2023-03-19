Оккупанты ударили "Градами" по жилому дому в Запорожской области: три человека погибли

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеский обстрел из "Градов" убил трех человек.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе.

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Россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов"

Оккупанты 19 марта обстреляли из "Градов" Запорожскую область. В результате атаки погибли три человека в Каменском. Еще двое – получили ранения.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. В ОВА подчеркнули, что опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает.

Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и оставляйте опасные территории! Держимся! С верой в ВСУ!

– говорится в сообщении.

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Сможет ли Россия в ближайшее время оккупировать Запорожье

Оккупационные российские власти объявили Мелитополь так называемой "столицей" подконтрольной России части Запорожской области. В ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии отметили, что это свидетельствует о неспособности россиян реализовать планы по дальнейшему продвижению.

Назначенный Россией гауляйтер области Евгений Балицкий заявил, что объявление Мелитополя областным центром – якобы временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".

Следует отметить, что Запорожская область – одна из четырех, которые кремлевский диктатор Владимир Путин "присоединил" к России 30 сентября 2022 года. При этом страна-террорист никогда не оккупировала Запорожье – крупный промышленный центр с населением 700 тысяч человек, расположенный примерно в 35 километрах от линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системой, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", – считают в британской разведке.