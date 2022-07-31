Оккупанты ударили ракетой по Одесскому району: есть ли пострадавшие

российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Войска агрессора обстреляли Одесский район.

Россияне попали в карьер

Информацию о ракетных обстрелах подтвердили в Одесской районной государственной администрации. Сообщается, что враг нанес удар по территории одной из общин Одесского района и попал в карьер.

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Информация о пострадавших уточняется.

Очередной ракетной атакой враг подтверждает свои намерения уничтожать нас. Единственный путь это остановить – победить россиян. Во всех областях. Поэтому любую ярость и отчаяние конвертируем в помощь победе. Держим строй,

– прокомментировал обстрел спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Взрывы раздались во время тревоги

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 17:34. Кроме того, сирены прозвучали в Николаевской и Запорожье. После 18:00 раздался сигнал отбоя. О звуках взрывов жители Одессы начали сообщать около 17.30.

Стоит отметить, что оккупанты не обстреливали Одесскую область в течение 30 июля. Ночь в Одесской области даже прошла без воздушных тревог. В Одесской ОВА это связывают с зерновыми соглашениями и шагами, которые предпринимает Украина в направлении разблокирования портов.

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В то же время российские военные утром 26 июля в очередной раз атаковали Одесскую область, ударив ракетами из Черного моря. Целью оккупантов стал мирный поселок Залива.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что 26 июля россияне выпустили сразу 13 ракет.

По его словам, для бомбардировки Одесской области россияне использовали истребители Су-35 и Су-30, а также дальние бомбардировщики Су-22 и М-30.

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В оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне выпустили по Одесщине несколько ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в результате обстрела, к счастью, нет жертв. В то же время сообщалось о двух пострадавших.

Также россияне нанесли удар по Одессе 24 июля, когда попали в морской порт. Войска агрессора выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в цель, еще 2 сбили украинские силы противовоздушной обороны.

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Россия нанесла ракетный удар после того, как Украина подписала "зерновое соглашение" с Турцией и ООН. Украинская сторона сообщила, что атака на порт "Одесса" не повлияет на договоренности и зерно все равно экспортируют.

Добавим, что 31 июля россияне нанесли массированный удар по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что оккупанты стреляли всю ночь и заявил, что это был сильнейший обстрел за все время.

В результате обстрела Николаева погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. В Офисе Президента назвали обстрел дома Вадатурского – умышленным убийством.

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