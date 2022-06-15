Оккупанты запретили украинцам собирать дрова на Запорожье: предлагают покупать у себя

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают издеваться над местными жителями. Теперь они придумали новый способ, как обворовывать гражданских.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что российские захватчики не устают придумывать новые виды "бизнеса", чтобы обворовывать жителей временно оккупированных территорий Украины.

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Циничный запрет кафиров

По словам журналиста, из оккупированного небольшого поселка городского типа Черниговка в Запорожской области поступила информация, что российские изверги запретили местным заготавливать любые дрова, даже сухие веточки.

В то же время сами организовали "бизнес". Оккупанты спиливают посадки леса, возят дрова и предлагают местному населению покупать древесину у них,

– рассказал корреспондент.

В то же время он отметил, что тех, кто не послушается и будет собирать даже лежащие на земле сухие ветви, изверги привлекут к ответственности. Так они в очередной раз придумали "гениальный" бизнес-план, как заработать на местных.

Еще один "невероятный бизнес"

Журналист также добавил, что на оккупированных территориях уже было много схожих случаев. В частности, местным также запретили ловить рыбу в Азовском море.

Теперь кафиры ее ловят сами, а потом продают жителям оккупированных территорий,

– отметил он.

Женщина-рекетирка

Во временно оккупированном Запорожье гауляйтерша Кирилловка коллаборантка Екатерина Уманец ввела дань для местного населения. Неадекватная женщина потребовала у местных, торгующих на рынке, платить пошлину "за место".

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Отмечается, что торговые ряды, за места в которых требуется платить гауляйтер, установил для людей председатель Кирилловской общины Иван Малеев, чтобы там они могли реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию. И самое главное, что там всегда можно было торговать бесплатно.

Также она потребовала у всех предпринимателей платить ей за просто так – 1000 гривен в месяц. Так по добрым традициям "русского мера", получив клочок временной власти, гауляйтерша решила сразу заняться рэкетирством.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Во временно оккупированном Запорожье в окрестностях Новозлатополя российские захватчики развернули танковый учебный полигон. Отмечается, что россияне привезли в село железнодорожный поезд из Крыма с цистернами наполненными горючим.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в Запорожье кадыровцы открыли огонь по своим "коллегам" бурятам. Он отметил, что между этими враждебными группировками уже были недоразумения.

Во временно оккупированных Родах русские военные неоднократно пытались обустроить склады с боеприпасами и топливом. Однако наши защитники постоянно находили их и уничтожали.

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