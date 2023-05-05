Оккупанты запустили ракеты по заводам в Славянске и Краматорске: есть значительные повреждения

Российские оккупанты 5 мая снова запустили ракеты по украинским городам. Две из них попали по заводу в Славянске.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, под обстрелами также оказался Краматорск.

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Оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск

Кириленко отметил, что Славянск и Краматорск снова находятся под обстрелами – враг бьет по промышленным предприятиям, в частности:

В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика",

в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, атаки прошли без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование своевременно эвакуировали в более безопасные регионы Украины.

Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!

– подчеркнул глава ОВА.

Россияне уже обстреливали завод "Зевс Керамика". В прошлом году 13 августа вражеский удар полностью разрушил производственное помещение . Тогда Кириленко отмечал, что Zeus Ceramica является ведущим производителем в своей отрасли, продукцией которого пользуются в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона.

Смотрите фото с мест вражеских обстрелов / Фото Павла Кириленко

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