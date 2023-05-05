Оккупанты запустили ракеты по заводам в Славянске и Краматорске: есть значительные повреждения
Источник:телеграм Павла Кириленко
Российские оккупанты 5 мая снова запустили ракеты по украинским городам. Две из них попали по заводу в Славянске.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, под обстрелами также оказался Краматорск.
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Оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск
Кириленко отметил, что Славянск и Краматорск снова находятся под обстрелами – враг бьет по промышленным предприятиям, в частности:
- В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика",
- в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ.
По предварительным данным, атаки прошли без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование своевременно эвакуировали в более безопасные регионы Украины.
Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!
– подчеркнул глава ОВА.
Смотрите фото с мест вражеских обстрелов / Фото Павла Кириленко
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Краматорск страдает от российских обстрелов: коротко
- Захватчики 18 марта обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки были погибшие и раненные.
- Сначала сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли, а пятеро – пострадали. Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что количество раненых возросло до 10.
- Российские захватчики 14 марта также били по Краматорску. Ракета попала в многоквартирные дома в центре города, где находились мирные люди.
- В результате атаки повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, а также детский сад, музей, здание Ощадбанка и 2 авто.
- К сожалению, 9 мирных жителей получили ранения. Еще один человек умер.