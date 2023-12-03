Погода помогла ВСУ: как планы оккупантов "накрылись" на левобережье Херсонщины
Штормы, которые были 27 ноября в Черном и Азовском морях, скорректировали планы оккупантов и помогли ВСУ. Враг сделал с острова Джарылгач полигон, насыпал дамбу и обустроил проезжую часть. Однако шторм её полностью размыл.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что в заповеднике россияне проводили свои боевые слаживания. Однако шторм снова сделал Джарылгач островом. Ранее в Генштабе отмечали, что захватчики продолжают совершать там экоцид.
К теме В CNN считают действия ВСУ на левобережье Херсона "стартовой точкой" для наступления на Крым
"Так же и Арабатскую стрелку, где за поселком Стрелковым оккупанты проложили дорогу, и это был их альтернативный путь соединения Арабатской стрелки с Керчью – альтернативный путь поставки автомобильной военной техники. Ту дорогу полностью размыло", – сказал Хлань.
Надежда на ВСУ
Люди на временно оккупированной территории Херсонщины живут с надеждой на возвращение ВСУ. У местных есть возможность общаться в сети и позвонить по телефону, чтобы узнать правдивую информацию.
Оккупанты тем временем пытаются умалчивать о том, что происходит на левобережье. Панику, которая была больше месяца назад в российских пабликах, уже подавили. Сейчас захватчикам запрещено комментировать происходящее на плацдармах левобережья Днепра, которые удерживают ВСУ.
Плацдармы постепенно расширяются. Оккупанты, единственное, что рассказывают, – версию Сальдо о том, что "вот-вот, вскоре будут отправляться на Херсон, Николаев, Одессу. А впоследствии уже и будут атаковать Польшу",
– рассказал депутат Херсонского облсовета.
Такие пропагандистские месседжи распространяются в пабликах оккупантов.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
Где враг концентрирует технику
Россияне рассредоточивают свою технику по оккупированной территории. Технику, приходящую из временно оккупированного Крыма, они отправляют на Запорожское и Херсонское направления. В последнее время враг объявил о создании дополнительных резервов в Херсонской области.
"Теперь Херсонская область отвлекает и оттягивает значительную силу оккупантов и их личный состав", – добавил Сергей Хлань.
Россияне продолжают усиливать Херсонское направление и даже перекидывают туда силы из Запорожского направления.
Что происходит на Херсонщине
- Захватчики устроили застолье на оккупированном левобережье Херсонской области. Один из оккупантов в это время с оптимизмом рассказал о потерях "второй армии мира".
- Россия развернула новую дивизию на территории Украины. Вероятно, её враг сконцентрирует в Херсонской области. В британской разведке предполагают, что формирование будет плохо обученным.
- ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание россиян. Произошло это во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Известно, что в результате погибло 5 "высокопоставленных" оккупантов.