Шаги гибридной войны: зачем оккупанты имитируют свой выход из Новой Каховки

Россияне пытаются имитировать выход из Новой Каховки и перемещаются вглубь оккупированной территории. Таким образом, враг надеется вызвать желаемые для него движения Сил обороны.

Об этом 24 Каналу сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Такую тактику противник применяет не впервые, в частности, они уже имитировали уход из Олешек, а затем неожиданно туда возвращались.

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"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – произнесла спикер.

Ищут тактику, которая сработает

Пока оккупационные войска не получают желаемого для себя результата на поле боя, поэтому пытаются отвлечь внимание защитников.

"С этим связано и усиление обстрелов Почайковского направления, чтобы переключить туда нашу контрбатарейную борьбу, усиление обстрелов непосредственно Херсона как областного центра и места скопления людей, а также других населенных пунктов, где наши враги пытаются точечно обозначить необходимость присутствия Сил обороны", – объяснила Наталья Гуменюк.

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