В Токмаке нашли два тела в тылу: в оккупации россияне продолжают загадочно умирать
Россияне на оккупированных территориях переживают упадок духа. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, возросло количество "странных" смертей среди оккупантов в тылу.
На оккупированной части Запорожья зафиксирован ряд фактов гибели захватчиков при невыясненных обстоятельствах. Об этом рассказал в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Надоело воевать
Так, недавно в Токмаке в тылу нашли двух мертвых россиян. Известно, что в Мелитополе один из военных повесился, потому что не хотел выполнять приказы своего руководства.
По словам Федорова, в последнюю неделю среди захватчиков на оккупированных территориях наблюдается массовый упадок духа.
Оккупанты сознательны настроений своего контингента. Именно поэтому они начали выискивать автомобили, где скрываются российские военнослужащие, переодетые в гражданское.
Федоров уточнил, что такие случаи не следует рассматривать как массовый побег врага с украинской территории. Это лишь свидетельство того, что оккупанты не хотят воевать.
Ситуация на оккупированных территориях: что известно
- В Мариуполе местные жители остались без крыши над головой. Россияне отстраивают дома, которые сами разрушили в прошлом году. Тогда 90% многоэтажек были повреждены или разрушены. Оккупанты пообещали, что в восстановленных домах будут жить оставшиеся без жилья мариупольцы, однако в очередной раз солгали. Отстроенные многоэтажки враг планирует использовать в других целях.
- На оккупированной части Запорожья россияне активно проводят пропаганду среди украинской молодежи, чтобы заставить ее воевать против своей родины.
- В Херсонской области россияне стали чаще пьянствовать и грабить местное население. Эта ситуация начала раздражать даже оккупационные власти, и поэтому она обратилась с жалобой в Кремль.