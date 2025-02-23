Существует ли в России "дата завершения войны": Буданов дал четкий ответ

В сети часто распространяется информация, что якобы дата окончания войны уже "определена". Кирилл Буданов ответил, правда ли это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова на полях форума "Украина. Год 2025", которое цитируют "Мы – Украина".

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Что говорит Буданов об окончании войны

Журналисты на полях форума поинтересовались у Буданова, существует ли "дата окончания войны". Журналисты предположили, возможно говорится о каком-то сакральном для оккупантов дне.

Однако глава разведки дал четкий ответ, что такой даты не существует.

Не существует такой даты – она зависит от того, когда все стороны на что-то согласятся. Они, может, и мечтают о какой-то дате, но это не означает, что это реалистично,

– подчеркнул Буданов.

Буданов также ответил, стоит ли ожидать массированной ракетной атаки в третью годовщину начала полномасштабной войны. Он отметил, что на российских военных аэродромах уже снаряжены бомбардировщики.

В то же время в Воздушных силах отметили, что Россия – коварный враг. Оккупанты могут атаковать в любой момент, поэтому украинцам стоит всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие в случае опасности.

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Ранее глава ГУР сообщил, что война с Россией может закончиться в 2025 году. Буданов объяснил, что для таких предположений есть 2 причины: истощенность российской армии и значительные финансовые затраты на войну.