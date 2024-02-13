Сырского спросили, может ли война в Украине закончиться "скоро": что он ответил

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал о будущем войны России в Украине. Генерал отметил, что она может закончиться в перспективе.

Однако, по его словам, скорость окончания войны против Украины будет зависеть от помощи, которую предоставляют союзники. Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ, передает 24 Канал.

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Сырский оценил перспективы окончания войны против Украины

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что перспектива окончания войны России против Украины будет зависеть от уровня поддержки и эффективности наших действий.

Стойкости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники,

– пояснил он.

Кроме того, генерал отметил, что сейчас война против Украины переходит в новую стадию. В частности, это произошло благодаря технологическому прогрессу и усилению роли дронов в боевых действиях.

Александр Сырский дал интервью: главное из разговора