Сырского спросили, может ли война в Украине закончиться "скоро": что он ответил
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал о будущем войны России в Украине. Генерал отметил, что она может закончиться в перспективе.
Однако, по его словам, скорость окончания войны против Украины будет зависеть от помощи, которую предоставляют союзники. Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ, передает 24 Канал.
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Сырский оценил перспективы окончания войны против Украины
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что перспектива окончания войны России против Украины будет зависеть от уровня поддержки и эффективности наших действий.
Стойкости и силы духа у нас хватает, нам не хватает поддержки, боеприпасов и техники,
– пояснил он.
Кроме того, генерал отметил, что сейчас война против Украины переходит в новую стадию. В частности, это произошло благодаря технологическому прогрессу и усилению роли дронов в боевых действиях.
Александр Сырский дал интервью: главное из разговора
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что для украинского военного командования жизнь каждого солдата или офицера является чрезвычайно ценной. Поэтому, по словам Сырского, он лучше бы оставил какую-то позицию, но не допустил бы гибели всего личного состава.
- Генерал также отметил, что ситуация на фронте остается сложной. К тому же наши защитники перешли от наступательных к оборонительным операциям, чтобы ограничить способности врага на поле боя.
- Сырский также отметил, что еще в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, он понимал, что война будет долговременной. По словам генерала, тогда он чувствовал, что "идет в какую-то бездну".
- Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что Украина может завершить войну с Россией только выходом на собственные границы. Речь идет о полном восстановлении территориальной целостности нашего государства.
- Александр Сырский в интервью немецкому каналу ZDF также рассказал об изменении Украины и украинцев в результате войны, влиянии дронов на ход боевых действий, а также потерях оккупантов. Главные тезисы из разговора Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины с немецкими журналистами – читайте в материале.