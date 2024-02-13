Однак, за його словами, швидкість закінчення війни проти України залежатиме від допомоги, яку надають союзники. Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост Головнокомандувача ЗСУ, передає 24 Канал.

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Сирський оцінив перспективи закінчення війни проти України

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що перспектива закінчення війни Росії проти України залежатиме від рівня підтримки й ефективності наших дій.

Стійкості й сили духу у нас вистачає, нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки,

– пояснив він.

Крім того, генерал наголосив, що наразі війна проти України переходить у нову стадію. Зокрема, це відбулося завдяки технологічному прогресу та посиленню ролі дронів у бойових діях.

Олександр Сирський дав інтерв'ю: головне з розмови