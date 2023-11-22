Не готовы к такому "мирному плану": Зеленский ответил, как может, но не будет останавливать войну
Источник:Fox News
Президент Украины дал очередное интервью западной печати. В нем он ответил, как быстро "окончить войну", однако подчеркнул, что это недопустимый сценарий для нашего государства. Также он прокомментировал заявления Трампа о его "мирном плане".
По словам Владимира Зеленского, можно было бы мгновенно остановить войну с Россией, отдав оккупантам Крым и восточные регионы Украины. Однако, очевидно, этот "мирный план" неприемлем – его не стоит рассматривать в любом случае.
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Как Украина не готова заканчивать войну
В Киеве неоднократно настаивали на том, что единственным сценарием окончания боевых действий является выход наших военных на границы 1991 года. И никакого поля для "компромисса" в этом вопросе быть не может.
Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану",
– сказал Зеленский.
Глава нашего государства, отвечая на вопросы американского журналиста, также констатировал, что готов встретиться с Дональдом Трампом и выслушать его так называемый "мирный план" по окончании войны России против Украины.
Мы поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его "формуле мира". Я готов (с ним встретиться – 24 Канал). Конечно, если у него есть четкий "мирный план", он может поделиться им со мной,
– отметил президент.
Кроме того, важно, что президент Украины приглашал Трампа посетить наше государство. Американский политик отказался от предложения, и оправдал это тем, что якобы это не уместно из-за конфликта интересов.
Формула мира, которую предлагает Украина
Украинскую формулу мира Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году на саммите стран G7. Она предполагает обеспечение:
- радиационной и ядерной безопасности;
- продовольственной безопасности;
- энергетической сохранности;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.