Россияне рискуют сдать нам в плен много своих военных: каково стратегическое значение Лимана

29 сентября 2022 , 16:54
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Эксперты активно обсуждают достижения украинских военных в Харьковской области. Считают, что оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в Лимане и рискуют сдать в плен там много своих военных. Почему россияне так рискуют за этот регион – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он пояснил, что там есть автодорожное сообщение, не грунтовая дорога, а именно с твердым покрытием. А это важно для военных.

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Эксперт отметил, что сейчас пошел сезон дождей и российские танки застревают в грязи, окапываются, как свиньи, и сидят там.

По его словам, если эта дорога будет захвачена нашими военными или будет мощно простреливаться, то группировка, которая там окружена, не будет обеспечена едой, боеприпасами и топливом.

Также они не смогут вывозить раненых, привозить резервы, поэтому оборона развалится. Мы видим, что уже к этому идет. И они рискуют сдать нам в плен крупную группировку своих бойцов,
– заявил Ступак.

Он добавил, что это будет классный профит для нас, и Украина сможет одновременно использовать их и обменять на наших защитников с "Азовстали", которые сейчас в плену.

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Какова ситуация в Лимане: последние новост

  • Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские войска укрепляют свои позиции вблизи Лимана в Донецкой области, постепенно освобождая прилегающие к нему населенные пункты.
  • Сейчас там идут ожесточенные бои, но вскоре украинская армия сможет взять группировку российских оккупантов в оперативное окружение. Для этого необходимо полностью перерезать им логистические артерии.
  • Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что на сегодня нет объективных причин, почему российские военные остаются вблизи Лимана. Все идет к тому, что ВСУ окружат подразделения оккупантов. Похоже, россиянам в Лимане приказали "стоять до последнего".
  • В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что Лиман "аж просится" в окружение. Мол, с юга он зажат водной преградой, там протекает Северский Донец, а справа реки – мощная группировка ВСУ.
  • Эксперты предполагают, что город могут освободить от врага уже через несколько следующих дней. Такое мнение высказал австрийский аналитик Том Купер. Ведь 27 сентября наши воины деоккупировали Новоселовку, что вблизи Лимана.

Автор: Марія Бондар