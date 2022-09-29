Россияне рискуют сдать нам в плен много своих военных: каково стратегическое значение Лимана

Эксперты активно обсуждают достижения украинских военных в Харьковской области. Считают, что оккупанты могут потерпеть неизбежное поражение в Лимане и рискуют сдать в плен там много своих военных. Почему россияне так рискуют за этот регион – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он пояснил, что там есть автодорожное сообщение, не грунтовая дорога, а именно с твердым покрытием. А это важно для военных.

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Эксперт отметил, что сейчас пошел сезон дождей и российские танки застревают в грязи, окапываются, как свиньи, и сидят там.

По его словам, если эта дорога будет захвачена нашими военными или будет мощно простреливаться, то группировка, которая там окружена, не будет обеспечена едой, боеприпасами и топливом.

Также они не смогут вывозить раненых, привозить резервы, поэтому оборона развалится. Мы видим, что уже к этому идет. И они рискуют сдать нам в плен крупную группировку своих бойцов,

– заявил Ступак.

Он добавил, что это будет классный профит для нас, и Украина сможет одновременно использовать их и обменять на наших защитников с "Азовстали", которые сейчас в плену.

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