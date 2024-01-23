Путинское окружение должно терять: готовы ли дальше российские элиты терпеть режим главы Кремля
В России в марте должны пройти так называемые президентские выборы, победителем которых наверняка станет Владимир Путин. Получив новую "каденцию", он может начать обновление кремлевских элит, и его окружение больше всего этого боится.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российские элиты находятся в сложной ситуации Война в Украине приносит им мгновенные выгоды, но их перспективы довольно неутешительны.
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Олигархи должны нести потери
Тизенгаузен отметил, что окружение Путина можно разделить на 2 категории:
- те, кто теряет от войны;
- те, кто зарабатывает на войне.
Большинство зарабатывает на том, что воруют у населения, которое платит налоги, или на оборонных госзаказах.
Путин имеет близкий круг – это его друзья из "кооператива "Озеро", семья. А дальше – более широкий круг, это – самые богатые люди России. Они все должны страдать и ощущать на себе последствия войны,
– заметил политтехнолог.
Геннадий Тимченко, бизнесмен, принадлежащий к близкому окружению Путина, уже "получил" свое – украинские дроны ударили по его предприятию "Новатек" в Ленинградской области
Каждый из них должен терять – пусть это будут удары по критической инфраструктуре, санкции, аресты недвижимости. Также терять должны их жены и дети, поскольку жена вынесет олигарху мозг так, что ни один Путин не сможет,
– заметил Тизенгаузен.
Тогда окружение Путина задумается, а что дальше? Глава Кремля еще год будет воевать в Украине, российские олигархи продолжат сидеть под санкциями, на яхты будут накладывать аресты.
Настроения не радужные
"Сейчас Россия из-за санкций откатилась назад с точки зрения технологий, и этот процесс будет длиться годами", – пояснил он.
В то же время растет ее зависимость от Китая и Индии, Россия становится их вассалом. Если Пекин перестанет закупать у Москвы, в частности, энергоносители, это станет серьезным ударом по России.
"Какие действия может совершить Путин: захватит Киев или Одессу. Нет. Сделает вообще шаг в бездну, напав на страны НАТО? Так может быть, но тогда в России станет еще хуже. Поэтому российские элиты рассуждают о том, что будет дальше, и настроения по этому поводу у них совсем не радужные", – отметил Борис Тизенгаузен.
Что происходит в России
- В республике Башкортостан 15 января прошли протесты местных жителей из-за суда над активистом Фаилем Алсиновым. На улицы вышли тысячи жителей Башкирии, однако против них запустили ОМОН и росгвардию. Силовики разгоняли митингующих дубинками и применяли слезоточивый газ.
- Продолжает разворачиваться в России движение жен мобилизованных. Женщины, выступающие за возвращение мужчин с войны в Украине, протестовали в Москве, а позже осуществили пикеты в разных городах России. Затем они со своими требованиями приехали к общественной приемной главы Кремля.
- Также в российских городах происходит коммунальный коллапс. Целые дома остаются без отопления, света, воды. Жители даже вынуждены греться у костра, который развели во дворах своих холодных домов.
- Кроме того, россияне недовольны из-за роста цен, в частности, на яйца и куриное мясо. Проблема получила такую огласку, что лично Путин решал проблему с ценами на продукты.