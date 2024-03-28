Служил вместе с отцом: на войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев

К сожалению, Украина теряет своих лучших дочерей и сыновей в жестокой войне, которую развязала Россия. Так, пришла печальная весть о гибели Олега Федосеева.

Парень служил в одном подразделении со своим отцом. О смерти Героя сообщил журналист Роман Бебех.

Смотрите также Во Львове будут прощаться с Героем Украины Игорем Юхновским: где похоронят академика

Что известно о гибели Олега Федосеева

На войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев. Он вместе со своим отцом служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии.

Все трое сыновей 61-летнего Феодосия Федосеева ушли на фронт. Двое старших его сыновей присоединились к ВСУ раньше, а Олег чуть позже и потихоньку. Все для того, чтобы семья не узнала, ведь отец не хотел, чтобы его младший сын воевал. О своем решении он сообщил только когда, приехал в отпуск.

Сын сейчас со мной! Чтобы не случилось! Ему еще жить! Надо будет подставить грудь? Я подставлю! Но ему погибнуть не дам. Он молодой, ему жить надо,

– заявлял отец Героя в одном из своих интервью.

К сожалению, 27 марта пришла весть, что сын которого так оберегал отец, погиб в бою с оккупантами.

"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается Независимость", – отметил Роман Бебех.

Они отдали жизнь за Украину

22 марта 2024 года на войне с Россией погиб Николай Оранский – бывший инженер телевизионной студии на hromadske. Николай Оранский был оператором БпЛА в 118 отдельной механизированной бригаде и погиб во время боевого задания под Роботиным на Запорожском направлении.

Также известно, что на фронте погиб участник сообщества украинской электронной музыки Миша Бикетов. Ему исполнилось 24 года за два дня до его смерти. Он работал в составе одного из FPV-расчетов.

Одного из своих лучших воинов потеряла 3 ОШБр. В борьбе против оккупантов погиб Артем "Ронин" Жигадло. Он участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелейших условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

выражает свои соболезнования родным и близким Героя. Низкий поклон за его мужественный подвиг. Вечная память!