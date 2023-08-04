"Оленегорский горняк" мог перевозить технику в Крым: насколько велика потеря для России

Российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" довоевался. Корабль подбили украинские дроны во время атаки на Новороссийск. В то же время россияне рассказывают, что ничего страшного не произошло.

Несмотря на отмазки окупантов, повреждение корабля – это болезненная потеря для вражеского флота. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Важно Участвовал ли "Оленегорский горняк" в боевых действиях в Украине: в ОК "Юг" ответили

Какие задачи выполнял "Оленегорский горняк"

Россия всего имеет около шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк" мог совершать рейсы в Крым, перевозя в режиме парома большое количество техники и личного состава. Ведь Крымский мост сейчас поврежден и будет в конце концов разрушен.

Его (Крымский мост – 24 Канал) СБУ вместе с моряками добьют. У них удары неплохо получаются,

– сказал Свитан.

После уничтожения незаконно построенного моста через Керчинский пролив БДК (Большой десантный корабль – 24 Канал) могли бы помочь россиянам перебрасывать технику и боеприпасы в Крым. А если мы хотя бы несколько таких судов подобьем или потопим, то отрежем систему снабжения военной амуниции на полуостров.

Если все, то вообще хорошо,

– отметил военный эксперт.

Как заметил Свитан, еще предстоит добить военные легальные цели – паромы, которые также сейчас выполняют военные задачи. Они перебрасывают военную технику через Керчинский пролив.

Насколько потеря "Оленегорского горняка" болезненна для российского флота: смотрите видео

Удар по "Оленегорскому горняку": коротко