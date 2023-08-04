"Оленегорский горняк" мог перевозить технику в Крым: насколько велика потеря для России
Российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" довоевался. Корабль подбили украинские дроны во время атаки на Новороссийск. В то же время россияне рассказывают, что ничего страшного не произошло.
Несмотря на отмазки окупантов, повреждение корабля – это болезненная потеря для вражеского флота. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Какие задачи выполнял "Оленегорский горняк"
Россия всего имеет около шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк" мог совершать рейсы в Крым, перевозя в режиме парома большое количество техники и личного состава. Ведь Крымский мост сейчас поврежден и будет в конце концов разрушен.
Его (Крымский мост – 24 Канал) СБУ вместе с моряками добьют. У них удары неплохо получаются,
– сказал Свитан.
После уничтожения незаконно построенного моста через Керчинский пролив БДК (Большой десантный корабль – 24 Канал) могли бы помочь россиянам перебрасывать технику и боеприпасы в Крым. А если мы хотя бы несколько таких судов подобьем или потопим, то отрежем систему снабжения военной амуниции на полуостров.
Если все, то вообще хорошо,
– отметил военный эксперт.
Как заметил Свитан, еще предстоит добить военные легальные цели – паромы, которые также сейчас выполняют военные задачи. Они перебрасывают военную технику через Керчинский пролив.
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Удар по "Оленегорскому горняку": коротко
- Утром 4 августа раздались взрывы в городе Новороссийск, что в Краснодарском крае. В сети местные жители сообщали, были слышны выстрелы автоматов, из которых, вероятно, пытались сбить неизвестные дроны. После этого в воде словно "вспыхнуло что-то".
- В ходе совместной операции СБУ и ВМС был подбит корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске. Он получил серьезную пробоину и не сможет выполнять боевые задания. Появилось видео атаки на десантный корабль.
- В российском минобороны также заявили, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и катер П-349 "Суворовец" якобы отразили атаку двух дронов. Однако уже утром стало очевидным, что захватчики еще раз врут.
- После подбития корабля "Оленегорский горняк" россияне начали жаловаться, как судно могли повредить, если все атаки "дронов" отразили, а также осознали, что не стоит публиковать последствия атак в сеть.