В Новороссийске подвели корабль "Оленегорский горняк": россияне жалуются в сети о "потере"

В Новороссийске ночью 4 августа было достаточно "громко", работала ПВО и сбивали "неизвестные дроны" над водой. Впоследствии стало известно, что после атаки пострадал российский корабль "Оленегорский горняк", стоявший в то время в порту города страны-агрессорки.

Это стало незаурядным "шоком" для российских захватчиков, начавших в сети жаловаться о "большой потере" за кораблем "Оленегорский горняк". Кроме того, они стали подозревать, что их власть им "что-то недоговаривает", пишет 24 Канал.

Смотрите также Спецоперация СБУ и ВМС: видео удара дрона по "Оленегорскому горняку"

Как россияне жаловались о подбивании корабля

После того как в сети появилась новость о подведении судна "Оленегорский горняк", россияне погрузились в дизморал и стали активно писать комментарии в сети. В частности, их интересовало, приложили ли уже оккупанты о "потере" президенту Путину.

Кроме того, они также пытались выяснить, как так получилось, что "защищенный от атак Новороссийск" вдруг оказался под атакой. К тому же они предусмотрели, что этот корабль "распиливают на металлолом", ведь страна не способна его починить.



Россияне жалуются на потерю своего корабля / Фото с телеграм-канала Анатолия Штефана "Штирлица"

Также россияне спрашивают, почему минобороны страны рапортовало об "успешном отражении всех БПЛА", а здесь пострадал их корабль. Кроме того, они активно используют новояз и говорят, что корабль "устал".



Россияне говорят, что их корабль "устал" / Фото из телеграм-канала Анатолия Штефана "Штирлица"

Проснулись вдруг и российские "военкоры", вдруг осознавшие, что плохо публиковать в сеть последствия ударов по судну. Они также сказали, что важно спросить себя "важные ли ценности родины, или пересмотры с хайпом".



Российские "военкоры" отреагировали на атаку корабля / Фото из российских телеграм-каналов

Те же "военкоры" вдруг осознали, что эти атаки могут "увидеть в Киеве". Потому сказали, что "опасно публиковать эти кадры".

Что известно об атаке на Новороссийск