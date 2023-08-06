Появилось свежее спутниковое фото "Оленегорского горняка": в каком состоянии вражеский БДК

В сети обнародовали новое спутниковое фото "Оленегорского горняка". Этот БДК 4 августа был мощно атакован надводным дроном.

Соответствующие кадры сделаны в субботу, 5 августа, в Новороссийске. На них видно, что БДК понадобилась "поддержка", ведь сам уже не устоит.

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БДК держат кранами

Возле большого десантного корабля замечены:

1 плавучий кран;

1 аварийно-спасательное судно;

2 водолазных катера.

"Оленегорский горняк" держат кранами и швартовкой. Оккупанты ремонтируют повреждения.

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"Оленегорский" горняк после атаки / Фото Planet Labs

Оккупанты не смогут восстановить в ближайшее время