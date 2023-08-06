Появилось свежее спутниковое фото "Оленегорского горняка": в каком состоянии вражеский БДК
6 августа 2023, 10:37Читати новину українською
Источник:InformNapalm
В сети обнародовали новое спутниковое фото "Оленегорского горняка". Этот БДК 4 августа был мощно атакован надводным дроном.
Соответствующие кадры сделаны в субботу, 5 августа, в Новороссийске. На них видно, что БДК понадобилась "поддержка", ведь сам уже не устоит.
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БДК держат кранами
Возле большого десантного корабля замечены:
- 1 плавучий кран;
- 1 аварийно-спасательное судно;
- 2 водолазных катера.
"Оленегорский горняк" держат кранами и швартовкой. Оккупанты ремонтируют повреждения.
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Оккупанты не смогут восстановить в ближайшее время
- В ГУР сообщили, что "Оленегорский горняк" получил значительные повреждения. Агрессор не сможет восстановить его в ближайшее время. Эта конструкция производилась не на территории современной России.
- Разведка Великобритании заявила, что снимки качающегося на 30 – 40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков было пробито, или усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными.