В оккупированных Алешках уничтожили дом "мэра" Георгия Журавко, – СМИ
Во временно оккупированных Алешках уничтожили дом коллаборанта Георгия Журавко. Он занимает должность так называемого "мэра" города.
Известно, что здание было разрушено вечером 22 июля. Был ли предатель на момент инцидента в доме – неизвестно, передает 24 Канал.
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Дом "городского головы" сгорел дотла
Местные телеграм-каналы сообщают, что дом гауляйтера Журавко сгорел дотла. Из открытых источников известно, что его недвижимость находится на улице Крылова, 165.
Адрес дома гауляйтера / фото из телеграм-каналов
Где расположен дом предателя / фото из соцсетей
Информацию о расположении дома Журавко по этому адресу подтверждают и документы на земельную собственность.
Право на собственность Журавка / скриншот из соцсетей
Также в сети публикуют последствия разрушения дома гауляйтера Журавко.
Разрушенный дом Журавка / Фото из соцсетей
Отметим, что Журавка был назначен так называемым "городским головой" Алешек в мае 2022 года. До полномасштабного вторжения Журавко занимал должность директора коммунального предприятия "Алешки". Также известно, что Журавко в 2020 году баллотировался на парламентских и местных выборах от партии херсонского предателя Владимира Сальдо.
Кроме того, Георгий Журавко – родной дядя коллаборанта Алексея Журавко, которого ликвидировали 25 сентября 2022 года. Тогда произошел прилет в гостиницу в центре Херсона, где жили русские военные и Журавко.
Российские захватчики "самоликвидируются"
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