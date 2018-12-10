"Олимпик" может прекратить свое существование, – гендиректор клуба

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов подтвердил информацию о том, что клуб находится под угрозой исчезновения.

Антонов в эфире "Футбол 1" рассказал, как может отразиться на клубе дисквалификация молодежных команд, а также объяснил, почему не обращается в Лозанну по вопросу договорных матчей.

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Мы маленький клуб, у нас маленький бюджет. Идти в Лозанну – это затраты 50-60 тысяч евро, это большие для нас деньги. Мы пытаемся сейчас своими силами эту ситуацию выровнять. Главное – другое. По регламенту основная команда не может получить аттестат, если нет молодежных команд. Молодежные команды хотят на два года дисквалифицировать. Летом нам могут не дать аттестат. У нас такая ситуация, мы дали запрос в ФФУ, чтобы дали ответ, будет ли участвовать главная команда. Ответа нет. Сказали, что не знают,

– рассказал генеральный директор "Олимпика".

Напомним, что глава Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранка прокомментировал критику решения Комитета об отстранении команд U-21 и U-19 "Олимпика" от участия в национальных соревнованиях в нынешнем и следующем сезонах.

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