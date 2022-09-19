Для россиян плохие новости: Донецк, Луганск, Крым – это Украина, – Подоляк о новых "референдумах"
Источник:Михаил Подоляк
Россияне не оставляют надежд провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины. Но в Офисе Президента Украины сообщили нелестные новости для оккупантов.
Стремление россии провести псевдореферендумы прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он напомнил российским пропагандистам о существовании интернационального права.
Кстати Россияне неоднократно переносили даты "освобождения" Донбасса, которые назначал Кремль, – Британия
Любые попытки перекрасить флаги – фикция, – Подоляк
Как подчеркнул Михаил Подоляк, глобальный консенсус и международное право на стороне Украины. Следовательно, Донецк, Луганск, Крым остаются территорией Украины, хотя и временно оккупированы.
Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как панацею. У меня для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров,
– написал Подоляк.
- Как известно, россия уже несколько раз переносила "референдум" на оккупированной территории Херсона. Там захватчики не менее 4 раз меняли дату псевдореферендума.
- В кремле планировали провести псевдореферендум относительно аннексии Харьковщины в начале ноября. Но планам москвы помешало наступление ВСУ, благодаря которому деоккупирована почти вся территория Харьковщины.
Боевики обратились к своему предводителю по поводу "референдума"
Теперь пророссийские боевики хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганщины. Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".
Российские пропагандисты лживо заявили, что это якобы должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".
Впрочем, планы оккупантов в Луганской области также может сорвать контрнаступление ВСУ. Украинские военные зачистили Белогоровку и взяли поселок под свой контроль.
Также ранее сообщалось, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска. Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай публиковал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
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