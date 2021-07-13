"Государство продолжит использовать этот инструмент": в ОП оценили эффективность санкций СНБО
Источник:"РБК-Украина"
Михаил Подоляк заявил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны действуют эффективно. По словам политтехнолога, этот инструмент будут использовать и в дальнейшем.
Советник главы Офиса Президента отметил, что их вводят в соответствии с определенным Законом Украины.
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Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с Законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом,
– сказал Михаил Подоляк.
Санкции Совета нацбезопасности и обороны
Команда президента Владимира Зеленского активно начала использовать санкции СНБО в 2021 году.
- Впервые 2 февраля ограничения ввели против соратника Медведчука Тараса Козака. Тогда заблокировали медведчуковские телеканалы ZIK, NewsOne и "112-Украина".
- Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против народного депутата от ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко сроком на 3 года.
- В апреле СНБО дважды вводил ограничения против контрабандистов: 2 апреля – "ТОП-10" украинской контрабанды, 15 апреля – другой группы людей и компаний, причастных к контрабанде.
- В середине мая Совет национальной безопасности и обороны применил персональные санкции к 557 "воров в законе". Такие же ограничения ввели против 111 "криминальных авторитетов".
- В середине июня под ограничения СНБО попал олигарх Дмитрий Фирташ и тогда ввели полный комплект санкций против украинско-российского бизнесмена Павла Фукса.