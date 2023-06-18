Подобной ракетой был уничтожен крейсер "Москва" Свитан объяснил опасность комплексов "Бал"

С целью террористических обстрелов украинских городов Россия стягивает в Брянскую область дивизион ракетных комплексов "Бал", который еще называют "слепым убийцей". Этот комплекс способен запускать противокорабельные ракеты Х-35У.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, россиянам, вероятно, не хватает ракет, поэтому они попытаются использовать Х-35У.

Читайте также Новая угроза для Киева и вызов для ПВО: для чего Россия перебрасывает ракетные комплексы "Бал"

Особенность Х-35У

Комплекс "Бал" – это восемь пусковых установок на одном шасси. Установка имеет восемь туб, на которых размещены ракеты Х-35. Это старая советская противокорабельная ракета. Ее дальность 120 – 150 км.

Дальность ракеты Х-35У больше и составляет 250 километров. Именно на базе Х-35У украинцы разработали крылатую ракету "Нептун", которым был уничтожен крейсер "Москва".

Р-360 "Нептун" - украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010-2020 годах. Дальность действия ракеты – до 280 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря) и может маневрировать во время полета.

Как отметил Свитан, в таких противокорабельных ракетах стоит радиолокационная головка, идущая на большую металлическую цель. Ее задача выбрать и отследить цель и в зависимости от алгоритма работу поразить корабль.

Это банальная крылатая ракета, идущая с дозвуковой скоростью. Ничем она не отличается от "Калибра" или Х-101,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Х-35У – маленькая ракета с боевой частью 150 килограммов. Эту ракету может перехватить наша система противовоздушной обороны.

Больших проблем для перехвата этих ракет (Х-35У – 24 Канал) нет,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, наши ракетчики даже не заметят, что сбивают. У Х-35У немного меньше площадь рассеяния ЭПР (эффективная площадь рассеяния – 24 Канала), чем у "Калибра". Ее сможет сбить даже мобильная группа из Stinger.

Свитан предположил, почему россияне перебрасывают "Бал" в Курскую область: смотрите видео

Острая потребность ракет

Россия сняла эти ракеты с морского боевого дежурства и перебросила в Курскую область. Это свидетельствует, что у врага осталось немного ракет.

Оккупанты в 1,5 – 2 раза увеличили производство ракет, но и потребности увеличились. Украина начала движение, то есть горячая фаза на линии фронта сейчас обострилась. Россиянам приходится отрабатывать по военным объектам, по цепочкам снабжения военной продукции, по частям и линии фронта.

Что известно об опрокидывании ЗРК "Бал" в Брянскую область