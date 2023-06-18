Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. На його думку, росіянам, ймовірно, не вистачає ракет, тому вони спробують використати Х-35У.
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Особливість Х-35У
Комплекс "Бал" – це вісім пускових установок на одному шасі. Установка має вісім туб, у яких розміщено ракети Х-35. Це стара радянська протикорабельна ракета. Її дальність 120 – 150 кілометрів.
Дальність ракети Х-35У більша й становить 250 кілометрів. Саме на базі Х-35У українці розробили крилату ракету "Нептун", якою був знищений крейсер "Москва".
Як зазначив Світан, у таких протикорабельних ракетах стоїть радіолокаційна головка, яка йде на велику металеву ціль. Її завдання обрати й відстежити ціль та залежно від алгоритму роботу вразити корабель.
Це банальна крилата ракета, яка йде з дозвуковою швидкістю. Нічим вона не відрізняється від "Калібру" чи Х-101,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Х-35У – маленька ракета, з бойовою частиною 150 кілограмів. Цю ракету може перехопити наша система протиповітряної оборони.
Великих проблем для перехоплення цих ракет (Х-35У – 24 Канал) немає,
– наголосив Світан.
На його думку, наші ракетники навіть не помітять, що збивають. У Х-35У трішки менше площа розсіювання ЕПР (ефективна площа розсіювання – 24 Каналу), ніж у "Калібру". Її зможе збити навіть мобільна група зі Stinger.
Світан припустив, чому росіяни перекидають "Бал" у Курську область: дивіться відео
Гостра потреба ракет
Росія зняла ці ракети з морського бойового чергування й перекинула у Курську область. Це свідчить, що у ворога залишилось не багато ракет.
Окупанти у 1,5 – 2 рази збільшили виробництво, але й потреби збільшилися. Україна почала рух, тобто гаряча фаза на лінії фронту зараз загострилась. Росіянам доводиться відпрацьовувати по воєнних об'єктах, по ланцюгах постачання військової продукції, по частинах й лінії фронту.
Що відомо про перекидання ЗРК "Бал" у Брянську область
- Модернізовані ракети Х-35У до берегового ракетного комплексу "Бал" мають збільшену дальність ураження. До того ж вони менші, ніж інші крилаті ракети, тому їх важче виявляти.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припусти, що дальність ураження ракет Х-35У близько 260 кілометрів. Водночас росіяни вихваляються, що ракети можуть сягати 500 кілометрів.
- Російські окупанти вже використовували ракети Х-35У під час атак на Одеську та Миколаївську області. Захисники українського неба вже збивали Х-35У.