Опасность сохраняется, – Гуменюк допустила, чего ждать от Черноморского флота

Ситуация в акваториях морей будет оставаться напряженной до тех пор, пока у оккупантов имеются корабли-носители ракет ЧФ России. Хотя уже несколько недель российские захватчики не выводят на боевое дежурство судна в Черное и Азовское моря.

Такой информацией с 24 Каналом поделилась глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты отнюдь не отказались от энергетического террора.

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"Нужно понимать, что опасность (от Черноморского флота России – 24 Канал) сохраняется до тех пор, пока у них есть ракетоносители и ракеты, которыми они могут быть снаряжены", – подчеркнула Гуменюк.

Силы обороны тщательно отслеживают местонахождение кораблей-носителей ракет Черноморского флота, а также их готовность к применению ракетного вооружения.

Когда может начаться энергетический террор россиян

Гуменюк отметила, что погодные условия долго помогали украинским военным, что препятствовало захватчикам выводить суда в Черное и Азовские моря.

Раньше мы писали, как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян. Зимний холод ощутимо усложняет работу артиллерии – в мороз уменьшается дальность стрельбы.

Кроме того, оккупанты хотят дождаться более морозной погоды, когда энергетический удар станет чрезвычайно ощутимым.

Нет оснований полагать, что они передумали или отказались от идеи энергетического террора. Поэтому, вполне вероятно, что накопленные "Калибры" могут быть применены именно в таких атаках,

– отметила Наталья Гуменюк.

Сейчас корабельная группировка врага свернута практически до 3 – 4 единиц в Черном море и 1 единицы в Азовском море. В то же время ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования.

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