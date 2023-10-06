Что прямо сейчас происходит в Крыму: эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком

Каждый день военных объектов на оккупированных территориях становится меньше, особенно россияне чувствуют это на полуострове Крым. Уже сейчас операции украинских спецназовцев считаются беспрецедентными и действительно пугают врагов и удивляют весь мир.

Это только начало, дальше – больше, об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал, какие возможности в ближайшее время могут открыться для Украины на дипломатическом уровне и на поле боя.

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Об эффектных Крымских операциях

ГУР во второй раз показало, как они осуществляли спецоперацию, чтобы побывать на украинском временно оккупированном полуострове. Я так понимаю, что если во второй раз показали видео, то это не значит, что они там во второй раз были. Возможно, уже в третий, четвертый или пятый раз. Второй российский "Триумф" уничтожен и второй заход в Крыму, о котором почему-то на территории России не очень много говорят.

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На территории России скоро вообще будут, как у Оруэлла в "1984", говорить о войне в Океании, о которой фиктивно что-то рассказывают или, наоборот, не рассказывают. Это ведь Россия.

Они построят что-то отдельное, где будут рассказывать о том, что "победили", "везде доминируют" и так далее. И это, в принципе, будущее России как один из абсолютно возможных сценариев. Было бы желательно, безусловно, чтобы Россия в таком виде вообще не существовала, чтобы она пошла на существенную трансформацию не только политически, но это их внутреннее дело.

О Крыме очень важно. Первое и объективное единственное окно возможностей. Все эти разговоры о том, что нужно сегодня останавливаться, о чем-то думать, замораживать конфликт, а потом это под санкционным давлением Россия сама отдаст.

Не отдаст, Россия никогда не будет ничего отдавать, если не проиграет. Россия входит в категорию стран, где ничего не будет, но все равно будут зубами держать то, что украли у нас.

Почему? Потому что природа этой войны – не война за территорию. Природа этой войны – это война за наше с вами уничтожение. Они хотят нас уничтожить, потому что ненавидят. У них больше нет другой эмоции. Они не хотят ничего строить, они хотят просто убить украинцев. У них это лозунг, это ключевое, к чему они шли все эти годы.

Поэтому относительно Крыма. Безусловно, сегодня операции, на мой взгляд, абсолютно эффектно смотрятся. То есть есть стратегическая задача.

Полуостров Крым – это ключевая транспортно-логистическая артерия, через которую идет обеспечение всей оккупационной группировки. Это даже не тактическая задача, а стратегическая. То есть контроль над этой магистралью, над всем Крымом, где есть склады, полигоны, аэродромы, базы, транспортные цепочки, коридоры, Керченский незаконный мост и так далее.

Кроме того, через полуостров Крым ты контролируешь существенную часть Черноморской акватории. Это стратегически важный объект, и, безусловно, объем давления, оказываемого Украиной, будет существенно увеличиваться. Мы видим, что это делает и ГУР, и СБУ, и ССО, и Генеральный штаб в целом, который как раз синхронизирует тактические действия по линии фронта на разных направлениях и стратегические действия по получению полного, тотального огневого контроля над полуостровом Крым.

И здесь нужно раскрыть небо, уничтожить подходы с моря, что касается Тарханкута, что касается Севастопольской бухты и так далее. Это все уничтожается и будет иметь определенные последствия для хода событий на фронте.

Я хочу, чтобы мы понимали: объем войны велик. Я понимаю, что всем кажется, что это какая-то маленькая война. Имею в виду не нам с вами, а нашим партнерам. Нет, объем войны велик.

Безусловно, в таком большом объеме дни имеют значение. То есть, это не один день ты наработал операцию, завтра сделал. Это несколько десятков или даже сотен операций такого влияния, как Тарханкут, вторая высадка ГУР. Таких операций будет много.

Почему? Потому что это должно постепенно увеличивать общее психологическое давление. Россия должна бояться вспоминать Крым. Она должна бояться понять, что постепенно увеличивается количество инцидентов критического типа.

Поэтому для меня все, что происходит в Крыму – это проявление абсолютно эффективного планирования Генерального штаба, эффективной операционной способности наших разведок, в частности, ГУР, четкого психологического состояния наших ребят, которые туда заходят, которые готовы забрать Крым жестко. Это очень важный момент и об этом постоянно должны говорить.

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Что для Украины означает "окно возможностей"

Вы сказали об этом окне возможностей. Интересно, сколько оно будет открытым или сколько мы его будем держать открытыми. Президент США Джо Байден также говорил о том, что сейчас есть время действовать, имея в виду теплую погоду и то, пока холода не придут. Не знаю, есть ли время у Соединенных Штатов Америки, у нас есть это время?

Это господин Кирби говорил о 6–8 неделях. Но от календарного плана перейдем к более конкретному пониманию ситуации. Окно возможностей у нас будет ровно столько, сколько у нас с вами будет воля это окно держать. Воля к тому, чтобы довести эту войну до справедливого финала, несмотря на давление внутреннее и внешнее, что "нужно как-то решать".

Вторая составляющая. Это окно возможностей будет ровно до момента, пока мы не погрузнем под претензиями, которые есть на внутреннем и внешнем рынке. Когда мы начнем совершенно четко рефлексировать все эти претензии. Безусловно, у нас есть много проблем, требующих решения.

В частности, антикоррупция нуждается в существенном решении. Какое решение по коррупции – это конкретные судебные приговоры. То есть, если мы человека на чем-то поймали, то он должен не получить повышение или просто перейти на другую работу, а получить конкретный судебный приговор. Это очень важно, потому что это морально-этическое здоровье страны.

Третья составляющая – это умение вносить коррективы в свои публичные позиции, уровень коммуникации на внешних рынках, корректно модерировать темы, даже сложные, когда есть определенные сомнения. Когда нет на внешнем рынке классического вау-эффекта, который мы с вами видели в течение первого года войны, когда все считали Украину геройской страной. Они и сегодня так считают, но накопилось много ситуативных вопросов, которые нужно эффективно обсуждать, вносить коррективы в поведение.

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Если мы это все будем в состоянии сделать, если мы не будем, извините за эту фразу, "почивать на лаврах" начала войны, если мы начнем слышать людей с другой стороны, что они говорят, будем вносить коррективы в свои стратегии, при этом демонстрировать волю, которой у Украины очень-очень много. Она и сдерживает всех, чтобы не сказать: "Нет, все, наверное, мы все устали".

Поэтому, я считаю, что украинская воля – достаточная характеристика для того, чтобы все с нами были до конца войны. Но мы должны вносить определенные коррективы в свою функциональность, в коммуникационную составляющую – и публично, и не публично, в то, как мы работаем на внутреннем и внешнем рынке. Я думаю, что мы в принципе можем это откорректировать.

Об иранском оружии, которое могут передать США

Что касается оружия. Соединенные Штаты сказали, что собираются передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Говорят, что там в основном стрелковое оружие. Насколько она сыграет существенную или несущественную роль? И снова возвращаемся к вопросу о дальнобойных ракетах. Есть ли финальная воля для того, чтобы дать их Украине?

Начнем об иранском оружии, которое конфисковано, которое могут передать. Оно важно по такому параметру. Есть резолюции ООН, которые четко говорят: если оружие конфисковано, оно должно быть уничтожено или перейти на хранение и так далее. Если будет эта передача, то она будет показывать, что мир меняется. Понимаю, что определенные правила нужно менять в соответствии с новым историческим моментом.

То есть если Иран является партнером России по геноцидному типу ведения войны в Украине, передавая те или иные дроны для Украины, то, безусловно, иранское оружие, стрелковое в этом случае, символически будет иметь значение для перестройки глобального понимания, что за все есть ответственность, даже в таком виде. С этой точки зрения очень важно, что оружие будут передавать Украине.

Будет ли оно важным для нас? Для нас любое оружие важно, в частности, стрелковое. Безусловно, здесь переходим к другой составляющей. Для такого типа войны, как сегодня мы ведем в Украине, приоритетами являются такие виды оружия:

Дроны разных модификаций – ключевой инструмент этой войны;

Дальнобойные ракеты, позволяющие подойти близко к паритету, потому что ты существенно и эффективно уничтожаешь логистическую инфраструктуру армии-оккупанта;

Ремонтные и логистические возможности, чтобы быстро ремонтировать, чтобы быстро снабжать поле боя;

Артиллерия с огромным количеством снарядов разных калибров, особенно высокоточных калибров.

Безусловно, для нас сегодня ATACMS или TAURUS, но не просто как символически передали 5–10 ракет, а в определенном объеме, эти ракеты будут оказывать существенное влияние на ход событий на линии фронта. Они "добьют" транспортно-логистическую, складскую систему России, что сделает невозможным быстрый подвоз ресурса и проведение ротационных действий с учетом количества мобилизованных, которые Россия держит на оккупированных территориях.

Поэтому эти переговоры идут, с одной стороны, крайне интенсивно по системам ПРО, вторая составляющая – интенсивные переговоры по дальнобойным ракетам различных модификаций.

Оружие и контингент, которые были у России в Нагорном Карабахе. Некоторые эксперты говорят, что они также могут оказаться на территории России, быть переданы на утилизацию России, а затем окажется так, что все это обнаружат на временно оккупированных украинских территориях и, соответственно, утилизировать уже будет не Россия, а украинские Вооруженные Силы.

В первую очередь не существует никаких миротворческих контингентов в России. Это оккупационные контингенты, которые заходят, создают криминальные анклавы. Контролируются эти анклавы для того, чтобы страны не чувствовали себя спокойно, не имели возможности развиваться, тратили средства на попытки оградить внутреннее пространство от провокаций разного типа.

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То есть, где есть Россия, вооруженные силы России – это исключительно оккупационные контингенты. Нет разницы, как они там сами себя называют. И было бы желательно это в мире постоянно транслировать. Кстати, в Приднестровье также нет миротворческого контингента России.

Вторая составляющая. Частично этот контингент они выведут на Северный Кавказ, потому что там не все спокойно. Мы с вами понимаем, что как только начнет дополнительно ослабляться ощущение устойчивости путинской вертикали, особенно силового компонента, то, безусловно, Северный Кавказ будет несколько иначе выглядеть. Особенно Дагестан, Чечня, особенно Ингушетия, Кабардино-Балкария и так далее.

Потому что эти полноценные суверенные страны не имеют никакого отношения к классическому российскому империализму и к классической российской псевдофедерации. И, безусловно, они будут заканчивать те процессы, которые начинали в середине 90-х, и не смогли окончить, потому что, как нас с вами, буквально залили огнем эти маленькие суверенные страны. Россия только так может устанавливать определенные порядки.

Поэтому частично этот контингент будет находиться там, на этом уровне. Не забываем, что для России сегодня постепенно, скажем так, начинает проявляться другой тип будущего, в рамках которого они не на Крещатике будут маршировать, а в рамках которого они будут защищать те или иные опорные города России. Это уже очевидно.

Частично, безусловно, контингент может появиться в Украине, потому что они забирают по всей территории России, расконсервируют технику, забирают мобилизованных из Тихого океана, Дальнего Востока и так далее, все это завозят в Украину.

К сожалению, придется увеличить интенсивность уничтожения российского хлама. Потому что я считаю, что если люди идут на войну в другую страну просто ради того, чтобы там кого-то убивать, это не люди, это абсолютно конкретный хлам, который не понимает, что он делает в этой жизни.

Зачем вагнеровцы вернулись на войну

Там уже где-то находятся и остатки тех, кого уже нет – вагнеровцы. Но говорят, что опять-таки они оказались где-то возле украинского Бахмута. Я так понимаю, что эти остатки также пытаются сейчас максимально быстро или максимально до конца ликвидировать.

Первого "Вагнера" не существует, ни физически, ни юридически. Как юридическое лицо точно не существует. Безусловно, "Вагнер" – это был наиболее подготовленный военный контингент благодаря тому, что у него был опыт ведения боевых действий в Сирии, и в Украине в 2014 году, и в странах Африки и тому подобное.

Этот "костяк", построенный Уткиным, безусловно, был достаточно профессиональным костяком, 5– 6 тысяч человек, которые "на вес золота" в российской армии, как выяснилось, потому что все остальное – это фикция. И потому частично эти люди остаются в Африке, потому что там нужно тоже устраивать перевороты.

Все, что происходит сейчас в центрально-восточной Африке, и там активно участвуют непосредственно остатки "Вагнера". Но они уже находятся в юрисдикции главного управления генштаба минобороны России.

Часть ушла как инструкторы. Эта большая часть пошла в росгвардию для того, чтобы готовиться к внутренним протестам для конкурентных внутренних российских отношений с другими частными армиями. Частично они вернулись на контракты минобороны в качестве инструкторов.

Но когда все говорят о "Вагнере"... Кого они забирают? Они забирают не "Вагнера", который был костяком. Сейчас о "Вагнере" говорят – это те же зеки, которых после того, как они отошли от Бахмута, отправили домой. Они опять же там совершают огромное количество убийств.

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Там значительно увеличилиось количество изнасилований, убийств по всей России. Как правило, за этим стоят те или иные вагнеровцы. А это не вагнеровцы, которые там годами работали. Это те, кого рекрутировали именно из российских колоний. Вот именно этот контингент снова повторно задерживают.

Повторно они получают какие-то приговоры и повторно отправляются на войну в Украину. И они больше всего подготовлены среди других зеков. Почему? Потому что сегодня концепция ведения боевых действий, в частности, это так называемые "зет-штормы", то есть отряды, состоящие из бывших зеков, которые должны выполнять наиболее опасные задачи.

Вот туда вливаются остатки "Вагнера". Я бы к этому относился спокойно. С ремаркой, что спокойно вообще нельзя относиться, потому что это война. Но с ремаркой, что это несколько иная конфигурация, чем та, что была год назад. Под Бахмутом, например.

Роль Путина в России

Дмитрий Песков вышел сказать несколько слов: "Выступление Путина на Валдае – это всегда событие "мирового масштаба". Речь президента будет достаточно "содержательной".

Кремль не комментирует сообщение о якобы переводе Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Запрет на экспорт дизеля и бензина из России будет действовать до тех пор, пока будет необходимость.

Эпохальное уничтожение своей страны. Об этом должна была быть речь Путина. И она будет внесена в учебники как речь крупнейшего аутсайдера, к сожалению, приведшего к большой крови на Востоке Европы.

То есть этот человек всегда был таким, я о Путине. Я о Пескове не буду говорить, потому что это персонаж, не имеющий никакого веса сейчас, и что-то там говорит. А таких, как он, десятки, или даже сотни.

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Он не влияет на ход событий. Он никогда не влиял, он самовлюбленная персона и т.д. Но что касается Путина. Безусловно, сейчас очевидно, что Путин совершенно не совпадает с той ролью, которую он сам нарисовал.

То есть, он гораздо меньше, чем то, что он хотел оставить после себя в исторических учебниках. Он совершенно не совпадает с намерениями, которые хочет реализовать. У него нет ни воли, ни ума, ни понимания, куда он сейчас идет. Но, к сожалению, отсутствие ума не позволяет ему оценить, к чему он уже привел свою страну.

Мы сейчас говорим не о нас, потому что для нас важно уничтожить все оккупированное, расположенное у нас. Он не осознает, к чему он привел свою страну, и поэтому он будет продолжать говорить одну и ту же чушь, о которой говорит постоянно.

О "величии России", о том, что "мы построили многополярный мир". О том, что "с нами все считаются", о том, что "у нас сейчас есть абсолютно эффективные коммуникации". "Все зависят от России, Россию все боятся, и мы эффективно сражаемся и доказываем право на свою самобытность".

И кроме того, "мы защищаем консервативные ценности". С учетом личного бэкграунда Путина это выглядит совершенно мерзко. Проблема в том, что Путин и является сущностью "русского мира". Он и есть один в один те же самые люди, которые его поддерживают.

То есть 80–85% населения России – это и есть коллективный Путин. Они так же мыслят, они так же криминально-гопнические, хотят пойти что-то у кого-то забрать, украсть и т.д. То есть в чем феномен Путина, несмотря на то, что он будет говорить, он раскрыл настоящую "русскую душу".

Он дал россиянам возможность быть в ХХ веке теми, кем они и являются. Максимально низменными, максимально злобными людьми, которые хотят кого-то убить, обокрасть, изнасиловать, но сделать это коллективно.

Ведь каждый из них сам по себе очень и очень боится этого. Поэтому Путин не будет произносить какую-либо "эпохальную речь". У него нет эпохальности. Это человек, который будет записан в исторические учебники как максимально никудышный политический лидер, который, к сожалению, привел к большой войне.

Почему привел к большой войне? Он ведь открыл настоящую "русскую душу". Ведь если бы Россия была иной, то Путин не смог бы там пятый президентский срок получить.

Когда вы добровольно отказываетесь от свободы слова, от конкуренции, от политических партий, напротив, улюлюкая, говорите: "убить всех оппонентов". И разрешаете убивать того же Немцова, буквально возле Кремля.

Разрешаете убить на заказ, безусловно, это заказ Путина, даже не проговоренный публично, а просто по умолчанию, то это будет означать, что просто Путин синхронизирован с настоящей Россией.

И поэтому все, что будет говорить Путин, не имеет значения. Имеет значение, что в таком виде Россия не должна оставаться в рамках исторического процесса. Потому что если раньше они немножко пробовали это маскировать, прятали, и все же пробовали соблюдать определенные правила, то, безусловно, после этой войны, если они не проиграют, то у них будут постоянные Путины на разных местах.

И потому мы с вами не сможем жить в стабильном мире, где есть правила. Они ведь будут всегда нас, не только нас, а многих ненавидеть. Кстати, они и сейчас об этом говорят на разных площадках.

Говорят о том, что, например, "мы считаем, что стран Балтии не существует. Мы считаем, что Финляндии не существует. Мы считаем, что Польши не существует. Что все это – Российская империя. И мы должны силой оружия зайти и всех уничтожить, убить и забрать тех, кто хочет быть верно подданным Российской империи".

Люди, живущие максимально негативно, отрицательные относительно добавленной стоимости для современной цивилизации. Они искренне считают, что могут приходить, как, напрмер, к нам с вами, уничтожать города и говорить, что это "они несут цивилизацию".

Вы понимаете, что с ними не о чем разговаривать?

И потому Путин будет просто фиксировать. Он будет делать три вещи.

Первое – фиксировать право России безнаказанно убивать в любом количестве граждан других стран.

– фиксировать право России безнаказанно убивать в любом количестве граждан других стран. Второе – он постарается разделить вину за начало этой войны с гражданами России. То есть сказать: "Мы коллективно приняли решение проести геноцид украинцев или геноцид других людей других государств".

– он постарается разделить вину за начало этой войны с гражданами России. То есть сказать: "Мы коллективно приняли решение проести геноцид украинцев или геноцид других людей других государств". И третье – он скажет, что "мы должны в этой войне дойти до конца, потому что этот конец будет означать "величие России".

Ни единой возможности вести какие-либо переговоры с этой особью отсутствуют. Путин хочет до конца воевать. А все, что он или его окружение говорит о переговорах – это попытка получить оперативно-тактическую паузу.

Заморозить конфликт, внести коррективы в стратегию и тактику, увеличить военное производство и следующими этапами увеличить ареал, то есть территорию экспансии.

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Почему Симоньян хочет взорвать ядерную бомбу над Россией

Куда предлагает отбросить "страну" Маргарита Симоньян, об этом говорят все. В 1993 год. Причем она сказала, что на нее ее подписчики подали некий иск "за дискредитацию армии России".

Кадыров уже выступил, вступился. И, конечно, Соловьев тоже сказал несколько слов, что на самом деле Маргарита “не предлагала взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Она взяла цитату ядерщика-физика и пересказала».

Мне кажется, что России действительно нужно атаковать Воронеж или в этом случае Сибирь, потому что мемы должны стать реальностью. Россия – это страна мемов, абсолютно.

И она должна реализовать все, что долгое время считалось иронией или сарказмом.

И мне кажется, что они, в принципе, где-то внутренне так и думают, что "мы можем сами себя уничтожить для того, чтобы если уж жить, так жить максимально ничтожно". И это было бы верно.

Вы говорите об информационной "элите" России, о пропагандистской "элите" и так же об управленческой. Они такие и есть, они искренне глупы.

Это не какая-то поведенческая модель. Это не какая-то попытка отформатироваться до каких-то других тезисов и т.д. Нет, это искренне. Именно это и есть качество российской политической элиты, управленческой, пропагандистской. Именно такая и есть, как Симоньян. Она и есть символ этой низости, в которой живет сейчас Россия.

Это, кстати, хорошо. Они ведь все говорят откровенно, прямо. Они демонстрируют свой низкий уровень, демонстрируют непонимание, что такое современный мир.

Они пропагандируют ненависть. Даже на внутреннем российском рынке, мне кажется, что к ним относятся как к совершенно надоедливым персонажам.