Путин продает величие, которого не существует: большое интервью с "Цезарем" из Легиона "Свобода России"

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников , известный под позывным "Цезарем", дал большое интервью журналистке 24 Канала Софии Трощук.

Во время разговора "Цезарь" рассказал об операциях его коллег и об успехах внутреннего партизанского фронта в России, подробно остановившись на уникальной операции "Факел", когда были уничтожены газораспределительные станции врага на территории Московской и Тверской областей и государство-бензоколонка понесло большие финансовые потери.

Также Максимилиан Андронников объяснил, почему считает, что российское ПВО переживает системную деградацию, последствия которой будут лишь усугублять и без того не слишком радостные перспективы режима.

В разговоре с 24 Каналом Цезарь подтвердил, что реальная поддержка Путина в России составляет около 30%, а страх населения высказываться о своих политических предпочтениях искажает любую социологию. Диктаторский режим Путина сейчас критически хрупок изнутри, а это, по убеждению Цезаря, открывает реальную перспективу для масштабирования внутреннего сопротивления.

А значит, Россию ждет неизбежный коллапс путинской системы под давлением новых вызовов. Об этом, а также другие темы читайте в интервью на 24 Канале.

Успех партизанского сопротивления в тылу врага и операция "Факел"

Начать я хотела бы с операции "Факел": точечными ударами партизаны Легиона уничтожили шесть ключевых газораспределительных станций в Московской и Тверской областях. Операция готовилась долго, была опасной, но принесла миллионный ущерб в долларах для кремлевского режима. Плюс удалось эвакуировать бойца, устроившего эту операцию. Расскажите, пожалуйста, детали, которые сейчас могут быть публичными?

Детали практически не будет. То, что вы сейчас описали – это та информация, которой мы можем оперировать. Но мы можем обсудить бэкграунд этой ситуации и ее важность.

Уже 3 года назад мне стало понятно, что кость в кость мы этот конфликт не можем выиграть, что это очень сложно.

У нас нет равенства с врагом в ресурсах. Он превосходит нас многократно. Соответственно мы должны беречь каждого человека, закапываться в землю и действовать за счет более грамотного планирования и логистики. Мы должны беречь жизнь каждого бойца. И пусть работают дроны, пусть работает железо. Железо можно снова сделать, напаять. Пластик – это вообще производная нефти, условно говоря. Все это можно делать постоянно.

Но если мы этим пластиковым дроном за 500 – 700 тысяч долларов убиваем вражеского бойца, то мы наносим России, кроме материальных потерь, огромного экономического и финансового ущерба. Каждый российский боец обходится Кремлю в несколько миллионов рублей сразу со старта. И вот как раз Газпром – это о деньгах, это о войне.

Треть доходов российского бюджета – это так называемые нефтегазовые доходы. То есть это все, что связано с экспортом необработанного сырья, нефти, газа за границу, а также с экспортом уже обработанной продукции. Ну, с экспортом обработанной, вы видите, последние месяцы вообще не заладилось что-нибудь. Настолько не заладилось, что уже самим [россиянам – 24 Канал] не хватает, и в ключевых регионах идет ограничение, люди стоят в очередях. Это факт, который уже невозможно скрыть.

И даже Путин уже не может этого скрыть: говорит, что небольшой дефицит где-то есть. Люди часами стоят на заправках, тратят время. Опять же, это наносит экономический ущерб. Если вместо того, чтобы работать 8 или 10 часов, человек тратит до четырех часов для того, чтобы постоять в очереди, мы уже наносим врагу вред. Косвенный, но вред. Также мы показываем популяции, что война может возвратиться, что она уже возвратилась в Россию.

Специальная бензиновая операция: как Путин теряет связь с реальностью и почему Россия запаниковала

Движение сопротивления "Свобода России" появилось почти одновременно с нашим боевым подразделением. Потому что есть целый ряд людей, которые не могут по каким-либо причинам уехать с территории нашей родины, чтобы вступить в наше боевое подразделение и сразиться здесь с режимом. Они волей судьбы оказались на внутреннем фронте. И там они вносят свой вклад в нашу победу. Я уверен, что этот внутренний фронт рано или поздно станет главным нашим фронтом.

И повторятся события, которые неудачно произошли три года назад с Пригожиным, примерно в таком формате оно и будет идти. Тем более что Путин из-за своей глупости и неадекватности подталкивает Россию именно к этой пропасти. Он играет в карты, проигрывает, бросает еще фишки на стол, еще и еще, не замечая, что система уже сломана и что отапливать деньгами этот котел войны бесконечно у него не получится. Это ни к чему не приведет.

Поэтому эта операция "Факел" очень важна с точки зрения прямого вреда. Ибо сейчас у Российской Федерации большая проблема с восстановлением в принципе любой инфраструктуры, связанной с нефтедобычей, с переработкой нефти и газа, потому что все под санкциями. Ведь, в сущности, моя родина давно превратилась в страну-бензоколонку. Она ничего не производит, даже гвоздей.

Естественно, оборудование для обработки нефтепродуктов, для их добычи, для геологоразведки – это закупается за границей. Сейчас закупается с огромным трудом из-за третьих схем, из-за каких-то "левых" стран. То есть очень и очень дорого. Это уже прямой ущерб в несколько миллионов долларов. Далее, во время простоя всей выведенной из строя инфраструктуры, "Газпром" также терял деньги и репутацию.

Силовые структуры Российской Федерации тоже понесли большие репутационные убытки, потому что они насчитывают несколько миллионов человек, но не могут справиться с несколькими или несколькими десятками людей, которые вовлечены в одну определенную операцию.

Операция очень долго планировалась, на это ушла не одна неделя: уточнение всех входящих данных; планировка заняла много времени. Не всегда можно сразу дать отмашку, потому что когда мы видим, что риски велики, для нас самое главное – сохранить наших людей, не рисковать ими.

Они для нас неоднократны. Это наши соратники, это люди, которые нам дороги. Дорогие сейчас и будут дорогими в будущем, потому что именно эти люди и будут строить новую цивилизованную Россию. Это очень важно. Мы работаем на перспективу. Мы видим будущее. И мы понимаем, что таких людей, людей с совестью, людей с ответственностью, людей с умом, их нужно беречь.

Настроения внутри России: почему россияне уходят в подполье

Чтобы подытожить тему операции "Факел", поговорим немного о движении сопротивления. В Украине бытует мнение, что остающиеся в России россияне это либо молчаливые соратники режима, либо они всецело поддерживают и идут воевать против Украины, работают на заводах и тому подобное. Но, судя даже по этой операции, все же там есть партизаны: россияне против режима. Как многие из них сейчас присоединяются сейчас к движению сопротивления и с какой целью?

Поддержка режима объективно постоянно падает. И последние исследования можно экстраполировать и заключить, что текущая поддержка Путина составляет около 30% – это только официально.

Неофициально она может быть намного ниже, потому что в таких диктатурах, какой сейчас Российская Федерация, открытые опросы общественного мнения нерелевантны. Люди реально боятся, особенно люди старшего поколения, запуганные, убитые, жившие в Советском Союзе – боятся всего вообще. Поэтому они могут быть против Путина, но на камеру или в социологическом опросе скажут, что они его поддерживают, а дома на кухне уже будут возмущаться.

Кто, прежде всего, становится частью сопротивления? Люди, у которых есть весомые нравственные ценности, которых они придерживаются. Люди, чувствующие свою моральную ответственность за это преступление, совершенное Путином и его сообщниками. Они всех нас обмазали кровью и грязью. И я, например, с первого дня полномасштабного вторжения не хотел чувствовать себя хоть чуть-чуть обязанным этому режиму, который от моего имени, как гражданина России, развязал эту войну, втянул нас в страшные последствия войны и для Украины, и для России. И я решил, что не буду сидеть где-нибудь тихо возмущаться на кухне. Поэтому я здесь, в рядах Легиона с оружием в руках, пулей, штыком, артиллерийским снарядом и словом борюсь с этим режимом.

Есть другие люди, которые не имеют возможности уехать по самым разным причинам. Особенно сейчас сложно это сделать мужчинам, поскольку есть целый ряд запретов на это, людям, которые с семьей, за кем-то ухаживают, людям, имеющим материальные проблемы, а в России их много – кредиты и т.д.

Эти люди понимают, что уехать они не могут, им либо не дадут, либо у них нет возможности, и они связываются с нами и начинают работать изнутри. И мы, естественно, решаем и рекомендуем, как человеку действовать, чем ему заниматься.

Фото с боевых операций Легиона "Свобода России":

Ведь сопротивление – это не обязательно громкая сразу акция, взрыв какой-то на заводе или подрыв железнодорожного моста. "Тысяча муравьев может закусать злейшую змею". Так сказал японский адмирал Исороку Ямамото.

Это очень правильная поговорка. Тысяча порезов: когда здесь открытка появилась и на поиски брошенных сотрудников полиции, а там сгорел шкаф централизации управления движением на железнодорожных путях. Это остановило на час или на два поезда, однако уже есть убытки.

И из такой тысячи порезов, которых каждый день становится все больше и больше, режим кровоточит, режим слабеет и материально, и слабеет его поддержка в обществе. Люди видят, что реально можно сражаться.

Конечно, враг коварен. Враг использует самые разные методы, особенно создание фейковых новостей, фейковых ресурсов, где он пытается поймать наших поклонников. Очень нужно быть аккуратными, потому что если человек, который условно посмотрит наше интервью, побежит сразу в "Яндексе" вводить "Легион Свобода России", он с большой долей вероятности попадет на фейк.

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Удары по территории РФ и деградация российской ПВО

Я хочу еще немного вернуться к дальнобойным ударам. Мы с вами говорили в начале июня и за эти несколько недель они еще больше выросли. И теперь даже в день, когда мы с вами общаемся, горела Московская область, и не только. Украинские силы обороны увеличивают эти удары. В сети появилось видео, как в Москве ставят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" на гражданскую инфраструктуру: на бизнес-центры и чуть ли не жилые дома. Но помогает оно так себе, судя по кадрам прилетов. Как вы думаете, как сейчас защищены стратегические объекты россиян?

Их степень защищенности ежедневно падает. Противник использует на этой войне все текущее вооружение, а все запасы, которые у него были – все, что можно, он утилизирует. И представьте, как сократилась численность средств ПВО. Ведь если, например, "Панцирь" поразить относительно сложнее, то установку С-300, С-400 намного проще поразить дронами, что делает Мадяр, что делают СБУ и ГУР.

Я всегда повторяю своим бойцам, что нам нужно совершенствоваться. Не противник сильный, это мы слабы, на самом деле. Я вам честно скажу, что мы слабы, нам есть над чем работать в организационном и техническом плане. Нам есть что масштабировать.

Представьте себе, их расхвалена ПВО...Вот там Картаполов и другие клоуны в гостях у Соловьева периодически говорят, что самая мощная ПВО в Москве, самая лучшая в мире, непробиваемая. Ну, извините, когда летит "Фламинго" , мягко говоря, не шедевр технологически (не хочу плохо говорить о разработчиках, как могли, так и сделали), у которой эффективная площадь рассеяния несколько меньше, чем у бульдозера, и ее этот "Панцирь" или что-то другое не может сбить; когда "Бобер" или еще что-то летит размером с "Жигули", и ракета от "Панциря" пролетает мимо и попадает в другую цель – это же мем уже. О чем тут говорить?

Мало того, что они технически неэффективны, они неэффективны в борьбе со средствами беспилотного поражения, не наиболее авангардными, а сейчас доступными, распространенными.

Каждый день мы уже видим 200, 300, 400 дронов полетело, дальше будет больше. И даже этому они не могут противостоять и теряют каждый день свои средства ПВО. И установка такой противовоздушной обороны на крышу комплекса – это опять-таки вероятность того, что прилетит в жилой дом или еще куда-то.

Топливный кризис в России и последствия для населения

Из-за этих ударов в России начались проблемы с топливом. Они настолько сильны, что недавно их признал даже Путин, хотя диктатор заявил, что дефицит небольшой, 4%. Аналитики оценивают от 25% по меньшей мере. А вот как вы оцениваете ситуацию, когда в России – стране, которую называют бензоколонкой, для гражданских выдают талончики на топливо? Кое-где его нельзя найти. Они действительно из-за этого возмущаются.

Главное преступление Путина, если мы их по полочкам разложим, то преступление номер один – это даже не преступление против вас, потому что преступление против Украины – это следствие преступления номер один.

Этот гопник из питерской подворотни, больной человек с комплексами, серая мышь, которую вонзили во власть… Этот больной гопник изуродовал целую нацию силой своей пропаганды. Он медленно варил россиян, как лягушку. 25 лет это продолжается: "Вот мы такие мощные, у нас такое величие. Здесь х*хлы, здесь натовцы, здесь еще кто-то, а мы таких всех в бараний рог можем превратить".

А при этом живут в таком... Вот мы о газе и нефти говорим. Многие регионы в Сибири газифицированы на 2, на 5, на 10%. Идет вот такая труба в Китай, куда газ по дешевке с огромным дисконтом поступает, потому что Путину важнее украинцев убивать, чем сделать для жителей какой-то деревни рядом провести отдельно трубу, поставить им газораспределительную станцию. Люди там за хворостом, за дровами идут куда-нибудь в лес. Вот принцип его политики.

Путин продает величие, которого реально не существует. Создал свое окружение, окружение холуев-дегенератов, которые 25 лет ему говорят, что он " велик такой могучий геополитик и стратег ". Вот Путин доигрался в геополитику. А людям это не нравится.

Путин осколотил людей – это первое главное его преступление, все остальное – следствие.

И у россиян даже частицы эмпатии нет. Только у небольшой части есть сочувствие к Украине, понимание того, что война несправедлива, что убийство идет постоянно и кровопролитие мирных жителей, детей, жителей пограничных городов.

Херсон – там просто на людей охотятся с дронов. И вот сейчас к ним приходит понимание того, что война, оказывается, очень неприятна!

Это ведь не просто по телевизору смотришь. Это у тебя продукты подорожали в магазине, у тебя бензин подорожал или его нет, тратится куча времени на то, чтобы уехать заправиться. У врачей не работает интернет, не могут нормально работать. И из таких мелочей складывается картина того, что война становится неприятной.

И они начинают задумываться. К кому-то все-таки приходит из-за боли неприятностей понимание того, что зря напали на Украину. Что это не только неприятно, но и подло. И что в таких условиях неудобно жить.

Естественно, что из этой многомиллионной орды, которая поддерживает Путина, будут откалываться люди, идти в сторону неприятия войны.

Далее из нейтральных будут становиться бойцами нашего сопротивления, которые будут выходить на связь и понимать, что никто – ни Бог, ни царь, ни герой, как в одном гимне пелось, не даст им освобождения, что архангел с неба не спустится с огненным мечом, что они сами должны набраться в свои руки. будущее наших народов, за будущее нашей страны, за будущее своих детей, внуков, будущих поколений и встать на эту борьбу.

И для этого не нужно делать что-нибудь фантастическое. Не надо вешать на себя пояс шахида и бежать где-нибудь подрываться. Нет. Методическая, спокойная работа. Один порез, второй порез, третий порез.

Одна акция, вторая, третья... Здесь расклеил листовки, там расклеил. Набил руку, понял, как это работает, избавился от внутреннего страха, сделал внутри шаг вперед. Сжег здесь шкаф, сжег там. На работе, на своем заводе по выпуску дронов, ремонту артиллерийских орудий, нефтеперерабатывающему заводу, в своей некоей лаборатории, оценивающей качество нефтепродуктов. Масса отраслей, где требуются наши соратники.

В любом отделе полиции, в органах государственной власти везде есть наши люди. И они работают, они дают самое главное, с чего начинается любая мера – это информация. И это совсем неопасно. Просто нужно аккуратно этим воспользоваться. Мы объясняем, какими каналами связи, как все это делается, как себя не скомпрометировать.

Поэтому зрители, дорогие мои сограждане, кто меня увидит, услышит – не бойтесь.

Ждать нам больше ничего и терять нам больше ничего, потому что Путин, пока не угробит нашу родину, он не угомонится. Так давайте все-таки свернем шею режима и будем строить нормальную цивилизованную страну.

Будущее путинского режима и элиты

Я накануне читала статью в The Washington Post о том, как украинские беспилотники действительно меняют ход войны, когда мы говорим о дип-забастовках. Журналисты опросили, конечно, анонимно, бизнесменов, чиновников Российской Федерации. И все они очень пессимистические прогнозы. Но некоторые из них высказывают тезис, что Путин будет воевать до самого конца. Он будет забирать деньги у гражданского населения, у бизнесменов и не только. А как тогда остановить диктатора?

Путин сам создал эту систему и является ее заложником .

В последнее время он не получает объективного освещения реальности. Потому что, если он получит объективное освещение реальности, то полетят головы. Поэтому ему говорят, что вот-вот снова возьмут Купянск, что там до Славянска или Сум – рукой подать, что сейчас все будет сделано.

Он-то в своем пузырьке варится, в пузырьке той лжи, которую себе создал с помощью назначения вот этих лояльных лакеев. А эти прислужники уже боятся. Ведь не может сейчас к нему прийти Герасимов и сказать: "Владимир Владимирович, все плохо, я вам 4 года врал".

Он понимает, куда поедет. Либо у него сердечный приступ произойдет, либо он выпадет из окна. Они все прекрасно понимают это.

И потому все это руководящее звено Российской Федерации живет в парадигме: или иша сдохнет, или падишах умрет, как у Ходжи Насреддина говорилось. И каждый боится стать первым, который скажет всю полноту правды, даст четкий прогноз, что дело трещит по швам, что выгорело все уже, что нужно бежать быстрее хоть на каких-то условиях подписывать с Украиной мир, а не грезить о четырех-шести областях, то ли восемь, о Новороссии какую-то.

На минутку Новороссия у них – это и Херсон, и Одесса. Они там вообще с ума сошли. Они совсем не понимают, в какой реальности живут. Поэтому ожидаем мобилизацию, отъем денег у населения, и это будет феерично.

Кто станет триггером? Они недовольны, но весь верхний эшелон путинских так называемых элит... От элита настоящая – посмотрите на них [показывает на бойцов Легиона – 24 Канал]. Вот это подлинная элита, это будущее России.

Многие мои собратья получили украинское гражданство, у них здесь уже всю жизнь: любимые, семьи, дети появились; семьи созданы в ходе войны. Тот женился, этот женился, у этого сын, дочь родилась. Вот они станут частью общества. Это достойные, честные люди. А часть из них станет элитой настоящей России. Не те "герои СВО", уроды нравственные, которые пришли сюда вас убивать, а пришедшие вас защитить и свернуть шею путинской змеи. Вот это будущая элита России.

А так называемые нынешние путинские элитки боятся за свою безопасность, не могут дернуться.

Вот основным движущим фактором будущих событий будет так называемое среднее звено. Ее гораздо сложнее контролировать. Основным фактором будущих событий будет именно общество, которое созреет до понимания, что война – это плохо.

Наши поклонники на низах будут этим базисом. И вот они как раз перевернут эту систему и обратят ей шею.

А пока Путин едет в эту бездну, не замечая абсолютно, что уже нет денег на войну, пушечное мясо кончается, трещит и разваливается российская экономика, и что скоро будет возвращение в СССР. Как в конце афганской войны, когда Чернобыль, Афганистан – это были последние гвозди в крышку советского гроба.

Угроза всеобщей мобилизации в РФ и последствия для путинской армии

Вы интересную тему затронули, интересную и угрожающую на самом деле до сих пор. Это всеобщая мобилизация. Говорят, что в Российской Федерации падает поток контрактников. Возможна ли она в таких условиях? И чем это угрожающе в первую очередь?

Сейчас в России мужчины, кому грозит эта мера насильственная, мягко говоря, находятся в ужасе. Но если их насильно подгребут в армию, то из этих вот сотен тысяч мобилизованных мы получим буквально тысячи наших сторонников уже внутри русской армии напрямую. И пойдет волна за волной обращений в Легион оттуда, и пойдет волна за волной в "Хочу жить" оттуда обращений, и посыплется эта структура изнутри очень быстро, потому что мы будем знать вообще просто каждый шаг, всю информацию, там будет постоянный саботаж и диверсии внутри.

Потому что погнать на войну людей, которым уже нечего терять – ну, для Путина это этакая идея, и она ни к чему не приведет.

Для нас ситуация, скажем, станет напряженнее. Противник, набрав несколько сот тысяч пушечного мяса в армию, откроет новые операционные направления. Условно – Чернигов.

Может быть, он даже гипотетически продавит Лукашенко на то, чтобы устроить оттуда блицкриг какой-нибудь. Но с учетом того, что время прошло, что технологический рывок в войне мы уже совершили, на каждого российского бойца у нас найдется не по одному дрону. И скажу так: убивать их гораздо дешевле, чем они обходятся путинскому режиму.

А что бы вы сейчас посоветовали тем россиянам, которые находятся на территории Российской Федерации?

Надо понять четко: безумный Путин не остановится. Его не остановит его окружение, боящееся последствий той авантюры, в которую они его тоже затолкали. Поэтому судьбу России будете определять только вы. И определяться она будет самым простым образом. Падение путинского режима – это историческая неизбежность и акт божественной воли. Потому что Господь с правой стороны, Господь с нами, с защитниками Украины. Выберите свою сторону в этой истории.

Вы можете оставаться непричастными. Вы можете сидеть и по вечерам на кухнях обсуждать обреченность, сроки падения режима Путина. Но таким образом вы ничего не измените. И вы можете стать частью нашей борьбы, приблизить на минуту, час, на день падения путинского режима, сохранить сотни тысяч или десятки тысяч жизней, сохранить огромные средства, которые пойдут на восстановление нашей страны и на восстановление разрушенной Украины. Вы можете приблизить тот час, когда вы с гордостью будете жить в свободной, мирной и преуспевающей России. Примите решение, будьте настоящими гражданами России.

Россия – это не Путин и не его стая. Они, по сути, предатели России. Они предают интересы народов России, истребляя их в войне. Станьте настоящими патриотами, станьте настоящими гражданами. Присоединяйтесь к Легиону.

На предыдущем интервью мы советовали нашим зрителям лекцию от вас для того, чтобы больше и более предметно ознакомиться с какой-то темой. Тогда была экономическая. Возможно, сейчас у вас тоже будет какой-то совет для зрителей, вдохновившихся вашим обращением, например?

Посмотрите лекцию, в которой я обсуждаю экономику, как она должна быть устроена. Да, это очень важный вопрос. Посмотрите одну из моих последних лекций о жилищном рынке, об ипотеке, о том, как путинский режим обогащает олигархов с одной стороны, с другой стороны делает граждан России нищими рабами ипотечного крючка, которых Путин толкает на войну.

Это очень распространенная история. Следующая лекция будет о миграционной политике, о том, какие мигранты нужны России, что Россия должна сделать, поменять в миграционной политике, что она должна сделать вообще в сфере производства. А дальше ожидают лекции об армии и церкви. Это будет тоже очень интересный и важный вопрос.

Переходите на канал Легиона по ссылке, переходите на мой канал, общайтесь, оставляйте комментарии. Находящихся за рубежом тех сторонников движения "Свобода России" прошу активнее участвовать в нашей общественной жизни, устраивать больше и онлайн и офлайн акций. А нашим бойцам внутри России, бойцам сопротивления – низкий поклон за ваше мужество, братья и сестры, вместе с вами мы обязательно победим.

Ситуация в Крыму и международный контекст

Я слушаю это ваше обращение. Ну, оно к русским адресовано, конечно. И знаете, я себе даже немного представляю, как его смотрит кто-то по дороге из Крыма на Керченском мосту, ловя какие-то остатки интернета. Если раньше этот пример он был достаточно патетичен, может, даже ура-патриотический с украинской точки зрения, то сейчас он у меня в голове все более четкий и четкий, потому что в Крыму настоящий кризис с топливом, с энергетикой, иногда даже с продуктами. Хотя Крым, говорят аналитики, имеет сакральное значение для российского диктатора. Как вы оцениваете данную ситуацию на полуострове?

Возникают огромные репутационные проблемы. Большие трудности. Возникает огромный кризис доверия. Далее эти упадочные настроения из Крыма как инфекция распространяются по всей территории России.

Дальше будут вбрасываться огромные ресурсы в поддержку логистики, и это будет обескровливать другие участки фронта. Поэтому там повиснет уже южный фланг, и Крым станет той гирей, которая Путина ко дну и потянет.

Вот именно так и будет. И ответственность за все катаклизмы, которые там будут происходить, лежит персонально на нем и на той системе, которую Путин создал, и на тех гражданах России, которые уехали на чужую оккупированную территорию.

После кое-какого соглашения с Ираном , кажется, Соединенные Штаты Америки повернули свои головы в сторону российско-украинской войны и даже комплиментарно отзываются то ли об украинском президенте, то ли о силах обороны, то ли о нашей стране в целом. В конце концов мы не очень настраиваемся на то, что это надолго у них такое настроение, но замечаем положительные тенденции сейчас. В этот же момент для России экономика и некоторые политические международные аспекты только усугубляются. По вашему мнению, готов ли сейчас Путин к переговорам, если нет, то при каких будет?

Мы с вами пытаемся оценивать Путина с рациональной точки зрения. Это уже неправильно.

Он болен, информационно изолирован, он живет в своем пузырьке, он не может адекватно оценить ситуацию. Вот с Михаилом Подоляком мы общались, он это очень правильно понимает.

Он верно понимает, что путинский режим уже обречен, что Путин уже идет ко дну с этим бетонным Крымом, который у него за веревкой обвязан вокруг ног и тянет его в бездну. Вряд ли он сможет понять или остановиться.

Трамп любит победителей. Когда американский президент думал, что Путин побеждает, что сейчас быстро продавят Зеленского и на выгодных для российского диктатора условиях все подпишется, и Трамп там скажет, что он тридцать пятую войну закончил, побежит за премией мира и так далее – не будет. Не будет. Более того, Зеленский правильно сказал, мол, ребята, если вы сейчас не угомонитесь, дальше будет хуже.

У вас есть сейчас возможность на каких-либо сознательных условиях договариваться о территориях и по другим аспектам, но вокруг Путина сознательных ребят нет. И сам он без сознания. Потому так и будет продолжаться.

А Трамп видит, куда дует ветер. Он видит, как меняется настроение в Европе, какая поддержка идет. И, соответственно, желает быть в состоянии победителя. Трампу абсолютно наплевать и на Россию, и на Украину.

Вот ему надо там какую-то очередную блестящую штучку в руки, чтобы он с ней походил, потанцевал. А с учетом того, что сейчас частично урегулирован кризис в Заливе, это для Путина создает больше проблем.

Потому что цены на углеводороды упали, и, соответственно, дальнобойные санкции продолжаются. Дефицит бюджета страшен. В России выбрана вся годовая норма уже за первые 4 месяца. Я говорю, все делают сами. Их нужно только немножко подтолкнуть в эту бездну, только где-то штыком уколоть – и понесется.

В преддверии нашего интервью Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, сказал, что "дух Анкориджа" мертв. А "дух Анкориджа" – это очень интересное словосочетание, потому что его часто использовали российские чиновники: Путин, Лавров, Ушаков, но оно не звучало с американской стороны. По вашему мнению, этот "дух Анкориджа" – это к чему российские чиновники обращались? Действительно ли были какие-то тайные договоренности? Они надеялись, что Трамп продавит Украину? Или это такая пропаганда для русского населения?

Это пропаганда для вас, украинцев. Для россиян – в меньшей степени. Посмотрите, все, что пытается сделать дипломатия и информационная составляющая путинского режима – не только убедить свое население.

Главное дипломатично-информационное направление – убедить вас, украинцев, что ваше дело пропало и нужно сдаваться, надавить на общество, чтобы общество надавило на власть, понимаете?

К теме Дух Анкориджа выветривается: как Украина обрела благосклонность Трампа и склоняет Россию к переговорам

А сейчас вы видите, что не так уж все плохо, что можно потерпеть еще, что чем бы Путин не пугал осенью или предстоящей зимой – надо же еще оккупантам дойти до этих осени и зимы. И в каком состоянии они придут?

Мы ведь здесь уже за 4 года ко всему привыкли, что кого-то из украинцев можно сильно удивить ракетными дроновыми ударами? А там это все новое. И дальше будет больше. И в каком состоянии враг будет приближаться к осени, к зиме? Ну вот пока у нас есть два полных месяца пожилых.

Мы, конечно, ожидаем, что это будут продуктивные месяцы и на фронте, и в работе по средним и глубоким целям, расположенным внутри России. И сопротивление – также тема нашей передачи, операция "Факел" . Сопротивление также набирает обороты.

Я еще раз хочу коротко обратиться к согражданам. Граждане России, не будьте равнодушны, не будьте посторонними наблюдателями. Будущее наших народов зависит только от нас. Честь имею.

Интервью вышло на русском, сайт 24 Канала перевел его на украинский. Текст интервью был сокращен и исправлен для лучшего понимания аудиторией.