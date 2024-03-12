Что сейчас происходит в населенном пункте Теткино: в легионе "Свобода России" описали ситуацию
Бойцы легиона "Свобода России" вместе с Российским добровольческим корпусом и Сибирским батальоном начали операцию в Белгородской и Курской области страны-агрессора. Одной из горячих точек является населенный пункт Теткино.
Сейчас между российскими добровольцами и оккупантами продолжаются бои в поселке Теткино. Об этом в эфире телемарафона рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, информирует 24 Канал.
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В Теткино продолжаются бои
Российский доброволец отметил, что сам поселок превратился в "серую зону", которая неподконтрольна ни российским властям, ни добровольцам.
Она ("серая зона" – 24 Канал) сейчас подвинулась вглубь России, и мы проводим ту самую демилитаризацию приграничных регионов, о которой говорили ранее,
– заверил Барановский.
Россиянин также отметил, что бои вокруг населенного пункта то затихают. Это также касается и ближайших к Теткино сел и поселков.
"А вообще там достаточно широкий фронт, где мы оперируем. Мы не стоим на месте и постоянно движемся", – отметил доброволец.
Он также отметил, что легион "Свобода России" пытается наносить неожиданные удары по путинской армии. В частности, россиянин сравнил это с партизанской тактикой.
Легион "Свобода России" пообещал оккупантам "громкую ночь"
- Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что российские добровольцы планируют остаться в селе Теткино, что в Курской области. Однако дальнейшие действия будут зависеть от развития событий.
- Барановский подчеркнул, что, по его мнению, ночь в Курской области будет непростая. Он также подчеркнул, что на данный момент бои немного стихли и ситуация остается в довольно подвешенном состоянии.
- Стоит отметить, что 12 марта группа российских добровольцев проникла через российскую границу. Они объявили о плане "участвовать в выборах", с целью освобождения российского народа от "кремлевской диктатуры", что указывает на увеличение внутреннего сопротивления в стране-агрессоре против режима российского диктатора Владимира Путина.
- Российские добровольцы также в течение суток закрепились на определенной территории в стране-агрессоре в Белгородской и Курской областях. Где именно российские добровольческие батальоны закрепились на территории России – читайте в материале.